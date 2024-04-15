Уральский спор: кто выйдет в финал Кубка Гагарина | Источник: РИА "Новости"

«Автомобилист» дома победил «Металлург» в шестом матче серии ½ финала Кубка Гагарина (5:3). Героем встречи стал Даниил Романцев, который отдал три голевые передачи. Екатеринбуржцы сравняли счет в серии до четырех побед — 3−3. Решающий, седьмой матч за выход в финал пройдет в Магнитогорске 15 апреля. Его победитель проведет решающую серию против ярославского «Локомотива». Кто ближе к этому успеху — в материале «Известий».

Провал «Магнитки»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин уже удивлял вратарской ротацией в серии с «Металлургом». Неожиданный выход Владимира Галкина стоил команде быстрых 0:2 в четвертом матче. От огня критики наставника спас Евгений Аликин. Основной голкипер вернулся в ворота, и «Автомобилист» перевернул игру. К перестановкам Заварухин прибег и перед шестым матчем, который мог завершить сезон уральцев. В старте снова вышел Галкин, вот только Аликин даже не попал в заявку. Не оказалось в составе и одного из самых опытных игроков команды Сергея Широкова. Но, несмотря на серьезные изменения, екатеринбуржцы продлили серию.

«Автомобилист» начал матч так, чтобы Галкин спокойно вошел в игру и почувствовал шайбу. До ворот Ильи Набокова доходило больше бросков. Во многом они стали следствием удачных контратак хозяев. Дома и стены помогают — эту давнюю мудрость прочувствовал на себе Никита Трямкин. Габаритный защитник «Автомобилиста» отыгрался с бортом и поставил в тупик Набокова неожиданным подключением на пятак. Екатеринбуржцы заслуженно повели в счете. Первый период прошел без удалений, но даже в равных составах хозяева знатно напрягли «Магнитку». Пожалуй, это были лучшие 20 минут для «Автомобилиста» в серии в хоккее «пять на пять».

Скромный на голы и моменты первый период не предвещал обилия заброшенных шайб и ошибок во втором отрезке. Особенно много их допустили игроки «Металлурга». Невообразимым образом команда Разина рассыпалась и позволила «Автомобилисту» поиздеваться над вратарями. Набокова пришлось заменить после третьего гола, но вины голкипера в том, что счет к 28-й минуте стал 0:3, нет. Хозяева с эталонным хладнокровием реализовали моменты, которые вытекали из ошибок обороны «Магнитки». Первой шайбой в плей-офф КХЛ отметился даже 19-летний Артем Каштанов.

Хоккей КХЛ 2023-2024 1/2 финала, 15.04.2024, 17:00 Металлург Мг - Автомобилист -

Опыт или молодость?

Со второго периода у «Металлурга» перестал выходить капитан Егор Яковлев. Пассивность защитника привела к первой шайбе Трямкина, но и без Яковлева дела в обороне не наладились. Вышедший на замену Набокова Александр Смолин быстро пропустил, когда на пятак удачно подключился Денис Баранцев.

Провалы в обороне продолжились. Даже когда Смолин спасал в тяжелых ситуациях, защитники не помогали вратарю — за это «Автомобилист» безжалостно наказывал соперника. Второй гол от Дениса Зернова на 39-й минуте еще оставил надежду на камбэк «Магнитки», а на старте третьего периода Роман Канцеров отыграл еще одну шайбу. Похвалим гостей за третий период. После гола Канцерова «Металлург» продолжил гонять шайбу по зоне «Автомобилиста». По несколько смен подряд гости проводили у ворот Галкина, но команда Заварухина стойко держалась и старалась облегчить жизнь своему вратарю. Екатеринбуржцы не стеснялись отбрасываться по ситуации. Позиционный контроль «Магнитки» ни к чему не привел. Не помогла Разину и замена Смолина на шестого полевого игрока. Спастись гости не успели.

— Не очень было начало, пропустили глупейший гол, — заявил на пресс-конференции наставник «Магнитки» Андрей Разин. — В принципе, первый период играли не хуже, наверное, единственный период, который по игре, как ни странно, был равным. Второй период мы полностью переигрывали, но голы почему-то залетали в наши ворота. Третий период тоже полностью провели в чужой зоне, но забили всего один гол. Да, мы контролировали шайбу, бросали, но не забили. Настраиваемся на седьмую игру.

Главный матч серии Востока состоится уже в понедельник, 15 апреля.

— Был интересный шестой матч, играли две равные команды, — отметил в беседе с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — «Металлургу» не хватило реализации. Посмотрим, как сложится для команды Разина седьмой матч. Они небольшие фавориты, думаю, шансы 55/45.

А вот чемпион мира Максим Сушинский считает, что в решающем матче на первый план может выйти опыт хоккеистов екатеринбургского клуба.

— Особых предпочтений никому не отдаю, — подчеркнул экс-форвард сборной России и «Авангарда». — Просто рад, что будет седьмая игра. Это всегда очень интересно для любителей нашего вида спорта. Если говорить о самом хоккее, то тут для «Металлурга» есть одна очевидная опасность — у них слишком молодая команда. Им может не хватить опыта. А так мне нравится коллектив Разина, они показывают интересную игру.

Напомним, что в финале победителя пары «Автомобилист» — «Металлург» уже ждет ярославский «Локомотив». В своей полуфинальной серии команда Игоря Никитина победила «Трактор» (4:0).