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20:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Металлург» с игроками сборной Казахстана вышел в финал Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург», выиграв в серии до четырех побед у екатеринбургского «Автомобилиста», вышел в финал Кубка Гагарина, сообщают Vesti.kz.

КХЛ: таблица и календарь
Источник: КХЛ

В седьмом матче «Магнитка» принимала «Автомобилист» на своем льду. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

Заброшенными шайбами в составе «Металлурга» отметились: Дмитрий Силантьев (девятая минута), Данила Юров (15) и Денис Зернов (24). У «Автомобилиста» дважды отличился Максим Денежкин (20 и 25 минута).

Таким образом, счет в серии до четырех побед 4:3 в пользу «Металлурга».

В финальной серии клуб из Магнитогорска, в котором выступают хоккеисты сборной Казахстана Валерий Орехов, Алексей Маклюков, Никтиа Михайлис и Павел Акользин сыграет с ярославским «Локомотивом».

18 и 20 апреля матчи пройдут на льду «Металлурга». Далее серия переедет в Ярославль, где будет сыграно два матча — 22 и 24 апреля. 26-го команды вновь встретятся в Магнитогорске, а 28-го в Ярославле. Седьмой матч запланирован на 30 апреля в Магнитогорске.

Металлург Мг
3:2
2:1, 1:1, 0:0
Автомобилист
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