«Металлург» с игроками сборной Казахстана вышел в финал Кубка Гагарина

В седьмом матче «Магнитка» принимала «Автомобилист» на своем льду. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

Заброшенными шайбами в составе «Металлурга» отметились: Дмитрий Силантьев (девятая минута), Данила Юров (15) и Денис Зернов (24). У «Автомобилиста» дважды отличился Максим Денежкин (20 и 25 минута).

Таким образом, счет в серии до четырех побед 4:3 в пользу «Металлурга».

В финальной серии клуб из Магнитогорска, в котором выступают хоккеисты сборной Казахстана Валерий Орехов, Алексей Маклюков, Никтиа Михайлис и Павел Акользин сыграет с ярославским «Локомотивом».