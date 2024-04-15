«Металлург» с игроками сборной Казахстана вышел в финал Кубка Гагарина
Магнитогорский «Металлург», выиграв в серии до четырех побед у екатеринбургского «Автомобилиста», вышел в финал Кубка Гагарина, сообщают Vesti.kz.
Магнитогорский «Металлург», выиграв в серии до четырех побед у екатеринбургского «Автомобилиста», вышел в финал Кубка Гагарина, сообщают Vesti.kz.
В седьмом матче «Магнитка» принимала «Автомобилист» на своем льду. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.
Заброшенными шайбами в составе «Металлурга» отметились: Дмитрий Силантьев (девятая минута), Данила Юров (15) и Денис Зернов (24). У «Автомобилиста» дважды отличился Максим Денежкин (20 и 25 минута).
Таким образом, счет в серии до четырех побед 4:3 в пользу «Металлурга».
В финальной серии клуб из Магнитогорска, в котором выступают хоккеисты сборной Казахстана Валерий Орехов, Алексей Маклюков, Никтиа Михайлис и Павел Акользин сыграет с ярославским «Локомотивом».
18 и 20 апреля матчи пройдут на льду «Металлурга». Далее серия переедет в Ярославль, где будет сыграно два матча — 22 и 24 апреля. 26-го команды вновь встретятся в Магнитогорске, а 28-го в Ярославле. Седьмой матч запланирован на 30 апреля в Магнитогорске.