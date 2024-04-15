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20:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Магнитка» — в финале! Разин привел команду к успеху в первый же год

«Автомобилист» завершил исторический сезон.

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«Магнитка» — в финале! Разин привел команду к успеху в первый же год | Источник: ХК «Металлург»

Яркое уральское противостояние, ставшее возможным на стадии полуфинала благодаря перекрестному плей-офф, точно заслуживало седьмого матча. За исключением первой игры, скучать с «Металлургом» и «Автомобилистом» нам не пришлось. И решающая рубка двух восточных топ-клубов точно не разочаровала, подарив нам хоккей, который ожидаешь увидеть в седьмой встрече меньше всего. Кажется, в ней было все, кроме ненужной никому серости.

Этим вечером «Магнитка» сделала все, чтобы не повторить сценарий шестой игры. Хозяева с первых минут включили ноги, задавали темп и здорово атаковали сходу, мгновенно пролетая среднюю зону. Однако свой первый по-настоящему голевой момент они создали в позиционке, когда сумели вывести на бросок с дальнего пятака Макара Хабарова — от быстрой пропущенной гостей спасла лишь штанга ворот Владимира Галкина.

Много времени на то, чтобы конвертировать подавляющее игровое преимущество в голы, парням Разина не понадобилось. Уже через несколько смен магнитогорцы открыли счет благодаря неожиданной ошибке Максима Осипова. Сначала 28-летний защитник не сумел закрыть чужую синюю линию, а затем потерял равновесие при попытке откатиться и позволил Роману Канцерову на пару с Дмитрием Силантьевым разорвать во время выхода «2 в 1» Никиту Трямкина.

На этом беды «Автомобилиста» в первом периоде не закончились. Оказавшись в роли догоняющих, екатеринбуржцы получили возможность быстро ответить после удаления Макара Хабарова. Только вместо заброшенной шайбы гости чуть было не получили еще один гол в свои ворота на исходе собственного большинства от Канцерова. А затем снова проспали подключение соперника в центр и вполне заслуженно получили «гвоздь» от Данилы Юрова.

Преимущество «сталеваров» в стартовой двадцатиминутке получилось тотальным и неоспоримым. Завершись она со счетом 2:0 в пользу «Металлурга», это было бы далеко не худшим раскладом для гостей. Абсолютно пустая и обескураженная команда Заварухина могла нарваться на куда большие неприятности, но в итоге ушла на перерыв в приподнятом настроении благодаря шальному голу Максима Денежкина. За 7 секунд до сирены нападающий самостоятельно протащил шайбу в чужую зону и сумел поставить Илью Набокова в тупик с помощью рикошета от конька все того же Макара Хабарова. Поразительнее всего, что этот удачный кистевой стал для гостей всего лишь вторым броском по чужому створу.

В начале второго периода «Автомобилист» создавал иллюзию того, что ему удалось прибавить. Однако плотнее играть в средней зоне и затруднять «Металлургу» переход из обороны в атаку лучше не стал. Как результат, третья шайба хозяев от горящего в этой серии Дениса Зернова не заставила себя долго ждать.

К великому счастью для команды из столицы Урала, на ее стороне сегодня оказался запредельный уровень везения, который помог оперативно сократить отставание всего через 22 секунды. Причем счастливчиком вновь стал Денежкин. И если в эпизоде с первой шайбой 23-летнему нападающему повезло с отскоком от защитника, то вторую шайбу ему подарил Робин Пресс, решивший сделать спин-о-раму на собственном пятачке. Легко представить, что сделал бы со шведом после такого привоза старина Майк Кинэн. Впрочем, в Магнитогорске за такое игроков нынче не расстреливают.

В третьем периоде «Магнитка» начала играть осторожнее и прагматичнее, чуть сбавив привычные скорости и выстроив труднопроходимые «1−3−1» в средней зоне. Однако «Автомобилисту» отсутствие активного прессинга хозяев абсолютно никак не помогло. В решающий момент всего сезона, когда до спасения оставалась всего одна шайба, у екатеринбуржцев не только абсолютно расклеилась игра в атаке, но и напрочь растворились на льду лидеры, решавшие в предыдущих матчах. Рассчитывать на камбэк с одним по-настоящему голевым моментом и минимальным количеством бросков с пятака было сложно. Нереальное же везение парней Заварухина оказалось отнюдь не безграничным.

Иван Богун

Металлург Мг
3:2
2:1, 1:1, 0:0
Автомобилист
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