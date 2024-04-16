Федерация хоккея России утвердила возвращение лимита в пять легионеров в КХЛ

«Правление ФХР утвердило изменение лимита на легионеров в чемпионате Континентальной хоккейной лиги на сезон-2024/25. Лимит в пять иностранных игроков для российских клубов при заявке на отдельный матч, за исключением представителей стран ЕАЭС. Решение было принято практически единогласно», — сообщили в ФХР.

В понедельник президент КХЛ Алексей Морозов в клубном эфире «Металлурга» сообщил, что после утверждения лимита ФХР обратится в Министерство спорта РФ для внесения изменений в приказ ведомства, которые потом должно утвердить Министерство юстиции России. После этого КХЛ официально оповестит клубы о новом лимите на следующий сезон.

Ранее российские клубы могли заявлять до пяти легионеров на матч, новый лимит был введен с нынешнего сезона. В сезоне-2023/24 в заявке команды на матч может быть максимум три легионера, за исключением представителей стран Евразийского экономического союза, в который входят в том числе Белоруссия и Казахстан.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241085&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.