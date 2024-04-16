Федерация хоккея России утвердила возвращение лимита в пять легионеров в КХЛ

«Правление ФХР утвердило изменение лимита на легионеров в чемпионате Континентальной хоккейной лиги на сезон-2024/25. Лимит в пять иностранных игроков для российских клубов при заявке на отдельный матч, за исключением представителей стран ЕАЭС. Решение было принято практически единогласно», — сообщили в ФХР.
В понедельник президент КХЛ Алексей Морозов в клубном эфире «Металлурга» сообщил, что после утверждения лимита ФХР обратится в Министерство спорта РФ для внесения изменений в приказ ведомства, которые потом должно утвердить Министерство юстиции России. После этого КХЛ официально оповестит клубы о новом лимите на следующий сезон.
Ранее российские клубы могли заявлять до пяти легионеров на матч, новый лимит был введен с нынешнего сезона. В сезоне-2023/24 в заявке команды на матч может быть максимум три легионера, за исключением представителей стран Евразийского экономического союза, в который входят в том числе Белоруссия и Казахстан.
1 февраля в пресс-службе КХЛ сообщили ТАСС, что большинство клубов, входящих в состав лиги, проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трех до пяти игроков, из 20 клубов 15 проголосовали за изменения, 5 — против. ФХР наделила чемпионат КХЛ статусом чемпионата России. Окончательное решение о количестве легионеров в составе российских клубов в матчах лиги принимают председатель правления и президент ФХР. В ФХР считают, что выступление большего числа зарубежных игроков обеспечит спортивную конкуренцию и ознакомит российских участников чемпионата с другими школами мирового профессионального хоккея, что создаст дополнительные возможности для обмена опытом.