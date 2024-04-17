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11:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Двукратный обладатель Кубка Гагарина — о лимите: принятие этих решений непоследовательное

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался о возвращении с нового сезона Континентальной хоккейной лиги к лимиту в пять легионеров.

КХЛ: таблица и календарь
Двукратный обладатель Кубка Гагарина — о лимите: принятие этих решений непоследовательное | Источник: Чемпионат.com

«Я считаю, что принятие этих решений непоследовательное. Год назад приняли лимит на три легионера, все негодовали, как это плохо будет сказываться на лиге. Сейчас мы опять возвращаемся к пяти, поэтому я не вижу последовательности. Возможно, с увеличением лимита приедут качественные игроки, и это будет создавать конкуренцию. Но, с другой стороны, мы в этом году могли заметить, что многие молодые игроки очень здорово себя проявили. Матч звёзд, который прошёл в этом сезоне, был по составу одним из самых молодых за всю историю.

Действительно, молодые ребята раскрылись, проявили себя и заслуженно поехали на этот матч. КХЛ развивается по своим канонам, поэтому важно, чтобы действия были согласованными с ФХР. Сейчас мы равняться на НХЛ не можем в полной мере, куда приезжают все самые лучшие игроки со всего мира, там невероятная конкуренция за место в составе, даже у достаточно талантливых игроков не всегда хватает времени, чтобы проявить себя. Чем больше квалифицированных игроков к нам приедет, тем будет лучше, но откуда они возьмутся? Тем более в нынешних международных условиях. В первую очередь, если принимается какой-то вектор развития, то надо ему следовать какое-то время, а не просто год принял одно, а потом поменял», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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