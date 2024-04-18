Где продолжит карьеру Шипачев, лучший бомбардир плей-офф остается в «Автомобилисте». Инсайды «СЭ»

Судьба Шипачева станет известна в день рождения Ленина

Запутанная ситуация вокруг Вадима Шипачева, у которого еще год действует контракт с «Ак Барсом». Вдруг выяснилось, что в недрах клуба думают о досрочном расторжении договора. Сам Вадим, говорят, очень удивлен появлением этих новостей. Во-первых, он не понимает, какие к нему претензии по сезону. Во-вторых, почему на нем сразу ставят крест до знакомства с новым тренером.

Самое интересное, что ни игроку, ни его представителю не сообщали о намерении клуба, лишь в последнее время намекнули, что все решится на встрече с главным тренером 22 или 23 апреля. Но расстаться безболезненно для «Ак Барса» с Шипачевым не получится. У хоккеиста полный запрет на обмен, даже на драфт отказов не выставить. А казанцы не любят платить компенсации. Кроме того, совсем непонятно, кто займет место первого или второго центра в клубе, который планирует побеждать. Расчет на легионеров кажется немного авантюрным.

Голышев, Светлаков и другие

Лучший бомбардир нынешнего Кубка Гагарина (18 очков в 16 матчах) Анатолий Голышев подпишет новый контракт с «Автомобилистом». Соглашение будет носить долгосрочный характер. Договоренности стороны достигли еще по ходу плей-офф, поэтому следует признать, что менеджмент клуба сработал здорово.

Нападающий после окончания сезона мог стать неограниченно свободным агентом и 1 мая выйти на рынок. К его решению можно отнестись по-разному. К игроку, находящемуся на своем пике, наверняка был бы интерес от статусных клубов с кубковыми амбициями. Но «Автомобилист» сам вырос за этот сезон. Какой смысл искать добра от добра и уходить с места, где тебя все устраивает?

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f70252cd281bf160&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456241185&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Светлаков — один из самых лакомых лотов на рынке с дефицитной позицией, приличным опытом и титулами в своем резюме. Его бы не отказался видеть у себя в составе любой клуб КХЛ. Все упирается в вопрос цены. Игрок впервые получил возможность выбирать и хочет обеспечить себе максимально выгодные условия. В ЦСКА посчитали платить ему 70 миллионов в год нецелесообразным. Эти цифры не отпугивают других менеджеров. Сам Светлаков не готов срываться далеко от Москвы. Для него география тоже имеет значение. Основной претендент на форварда — «Ак Барс», но пока у казанцев перебор центральных нападающих, и до тех пор, пока этот вопрос не решен, шансы «Трактора» не стоит недооценивать.

Защитник Виктор Антипин перезагрузил карьеру, выдав после перехода из «Салавата Юлаева» неплохой сезон в Челябинске. В «Тракторе» он вряд ли останется, поэтому быстро поползли слухи о его возможном переходе в ЦСКА, где главным тренером будет работать прекрасно знакомый ему по «Металлургу» Илья Воробьев. По нашей информации, этот вариант далек от реальности. Но сам защитник при наличии достойных предложений предпочел бы выступать в столичном регионе.

От Мартемьянова бегут ассистенты

Тем временем главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов теряет двух сильных помощников. По нашей информации, тренерский штаб хабаровчан покинут старший тренер Евгений Шалдыбин и тренер вратарей Алексей Жигарев.

Шалдыбин долгое время казался плоть от плоти человеком Мартемьянова. Впервые он пересекся с эксцентричным коучем в тренерском штабе Мисхата Фахрутдинова в «Амуре» образца сезона-2016/17. С тех пор они почти неизменно работали вместе. Исключением стал лишь сезон-2020/21, когда уроженец Новосибирска после отставки Мартемьянова остался помогать канадцу Биллу Питерсу в «Автомобилисте». И если сначала он начинал свой путь с должности тренера по ОФП, то со временем всерьез расширил свой функционал, став успешно отвечать за работу с защитниками и меньшинство. Пару лет назад экс-босс «Сибири» Кирилл Фастовский даже называл Шалдыбина скрытым MVP новосибирской команды. Однако после удачного минувшего сезона в Хабаровске он решил не оставаться на Дальнем Востоке и принял предложение «Сочи», где станет ассистентом Сергея Зубова.

А вот выходец из системы ЦСКА и один из самых перспективных тренеров вратарей страны Жигарев покидает «Амур» после своего дебютного сезона в КХЛ. Именно с приходом 36-летнего специалиста связывают перезагрузку Игоря Бобкова, который выдал сильную регулярку и помог хабаровчанам попасть в плей-офф. Собственно, одним из требований голкипера при обсуждении нового контракта с дальневосточниками было продление соглашения с молодым тренером.