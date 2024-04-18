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10:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» и «Локо» зарубятся за Кубок Гагарина: все о финале сезона КХЛ

Магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив» встретятся в финале Кубка Гагарина. Корреспондент РИА Новости Спорт анонсирует решающее противостояние сезона-2023/24 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которое стартует уже сегодня в Магнитогорске.

Металлург Мг
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Битва Востока и Запада остается актуальной

Сезон-2023/24 КХЛ стал уникальным на фоне предыдущих благодаря новой системе перекрестного плей-офф, при которой команды из Восточной и Западной конференций встретились уже на стадии второго раунда. При определенных обстоятельствах в финале турнира могли сыграть клубы из одной конференции. Подобная ситуация могла произойти с первой же попытки: в полуфинале играли сразу три представителя Востока и только один от Запада. Однако ярославцы успешно преодолели эту стадию и сохранили привычную тенденцию дуэли двух конференций в финале.

Источник: РИА "Новости"

«Металлург» и «Локомотив» впервые сыграют друг с другом в решающей серии Кубка Гагарина. В истории КХЛ подобного финала еще не было. При этом обе команды имеют опыт очных встреч в плей-офф турнира. В сезоне-2008/09, который стал дебютным для лиги и не имел разделения по конференциям, «Магнитка» сошлась с «железнодорожниками» в полуфинале. Тогда победу в пяти матчах одержал клуб из Ярославля.

Определяющей в новой серии обеих команд может стать первая игра противостояния. Статистика КХЛ указывает на то, что чаще всего обладателем Кубка Гагарина становится команда, которая начинает серию с победы. Подобный исход случился в девяти из 14 случаев. При этом «Металлург», дважды становившийся чемпионом КХЛ, оба раза проиграл в первых матчах.

Источник: РИА "Новости"

Дебют Разина в финале

Андрей Разин дошел до решающей стадии Кубка Гагарина в свой дебютный сезон в качестве главного тренера «Металлурга». Для 50-летнего специалиста этот финал станет первым в его тренерской карьере в КХЛ: ранее Разин не мог преодолеть стадию первого раунда. Среди его подопечных же наберется сразу несколько игроков с опытом выступлений в финале Кубка Гагарина. Например, Егор Яковлев, Денис Зернов, Данила Юров, Егор Коробкин и Артем Минулин были участниками финальной серии сезона-2021/22, когда «Магнитка» уступила московскому ЦСКА (3−4). Среди тех же, кто выиграл последний на данный момент Кубок Гагарина для магнитогорского клуба, можно выделить Сергея Мозякина, ныне работающего в тренерском штабе Разина.

На пути к финалу Кубка Гагарина — 2024 «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» (4−2), московский «Спартак» (4−2) и екатеринбургский «Автомобилист» (4−3). Свою последнюю игру перед решающей серией магнитогорская команда провела 15 апреля — за три дня до первой встречи с «Локомотивом».

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«Локомотив» в шаге от исторического золота

С одной стороны, ярославский «Локомотив» имеет намного меньше опыта выступлений в финале Кубка Гагарина. Первый и до сих пор единственный финал турнира с участием «железнодорожников» состоялся в 2009 году — 15 лет назад ярославцы в семи матчах серии уступили казанскому «Ак Барсу». Новая попытка завоевать трофей станет для «Локо» всего лишь второй в истории клуба в КХЛ. В случае успеха «железнодорожники» станут абсолютно новыми обладателями Кубка Гагарина. Если же брать в расчет иные национальные турниры, то «Локомотив» может стать чемпионом России впервые с 2003 года.

С другой стороны, нынешний коллектив Игоря Никитина, который в качестве тренера проведет свой уже четвертый финал Кубка Гагарина, располагает игроками с опытом больших побед. Алексей Береглазов становился победителем КХЛ в составе «Металлурга» и омского «Авангарда», а Сергей Андронов и Максим Шалунов завоевывали золотые медали в стане столичного ЦСКА. Причем Андронов добился этого достижения дважды.

На пути к финалу Кубка Гагарина — 2024 «Локомотив» одолел ЦСКА (4−1), «Авангард» (4−3) и челябинский «Трактор» (4−0). Полуфинальную серию ярославцы завершили намного раньше «Металлурга» — 8 апреля. На подготовку к финалу у «железнодорожников» имелось десять дней. Столь большая пауза подняла на обсуждение вопрос о возможной потере хоккеистами «Локо» игрового тонуса, однако лидер команды Сергей Андронов назвал отговорками данный факт, если он станет для ярославцев помехой.

Источник: РИА "Новости"

«Финал есть финал. В нем даже себя настраивать не надо, эмоций достаточно. Нахожусь в предвкушении. Если честно, хочется уже начать. Не знаю, насколько это правда, что большая пауза может выбить нас из игрового ритма. Мы профессиональные спортсмены. Каждый должен держать себя в этом тонусе. Входить в серию и держать в уме такую отговорку — так себе.

Мы понимаем, что результат достигается за счет командной игры, сплоченности. В этом году получилось все реализовать в полной мере. То, что мы играем одним костяком, — больше плюс, чем минус. Все ребята знают требования и систему. Я почувствовал, что команда растет. Это (выход в финал) должно было произойти», — цитирует Андронова пресс-служба КХЛ.

Автор: Андрей Сенченко

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