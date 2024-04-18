Тренер клуба КХЛ рассказал об избавлении от токсичных людей

«Мы идем немножко другой дорогой, нежели другие клубы. Мы не покупаем игроков, а развиваем. Новые имена дают надежду, что мы многие вещи делаем правильно», — сообщил Ларионов. Он отметил, что по ходу сезона у команды были проблемы, но удалось внести коррективы и избавиться от токсичных людей. По его мнению, это можно было сделать немного раньше.