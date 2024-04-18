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16:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер клуба КХЛ рассказал об избавлении от токсичных людей

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для нижегородского клуба. Запись пресс-конференции доступна на YouTube-канале команды.

ТорпедоКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Мы идем немножко другой дорогой, нежели другие клубы. Мы не покупаем игроков, а развиваем. Новые имена дают надежду, что мы многие вещи делаем правильно», — сообщил Ларионов. Он отметил, что по ходу сезона у команды были проблемы, но удалось внести коррективы и избавиться от токсичных людей. По его мнению, это можно было сделать немного раньше.

В текущем сезоне «Торпедо» сумело выйти в плей-офф КХЛ. В серии ⅛ финала Кубка Гагарина нижегородцы играли со СКА. Петербургский клуб оказался сильнее со счетом 4−1.

По ходу сезона сообщалось о конфликте Ларионова с защитником Антоном Сизовым. Тренер возглавляет «Торпедо» с 2022 года.

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