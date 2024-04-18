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20:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» дрогнул в меньшинстве в концовке! «Металлург» повёл в финале плей-офф КХЛ

Первый матч финала Кубка Гагарина — 2024 получился малорезультативным и упорным.

Металлург Мг
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Металлург — Локомотив, 2:1, обзор матча, видео, голы, первый матч финала КХЛ (Кубок Гагарина), 18 апреля 2024 года | Источник: Чемпионат.com

Сложно вспомнить, когда у КХЛ в последний раз был финал, где эксперты так явно ставили на одну сторону. Это не было связано с неуважением к «Металлургу» — пожалуй, всех так впечатлил «Локомотив», который выглядел монструозно в первых трёх раундах. Команда Игоря Никитина предъявила и отлаженную оборонительную систему, и отличную физическую форму, и умение раскатывать долгие позиционные атаки. Такая неубиваемость заставила некоторые анонимные телеграм-каналы разгонять тему с «таблетками спецназа», которые якобы использовал клуб.

«Металлург» же все три серии прошёл с большим трудом, пусть ни разу не уступал по их ходу. В каждом из трёх раундов команде приходилось преодолевать себя — и когда «Магнитка» уже вроде бы выглядела повзрослевшей и набившей шишки, старые болячки вылезали вновь. Однако в первых матчах серии их шансы казались даже получше из-за долгой паузы «Локомотива».

Главная сенсация протокола — статус Егора Яковлева. То, что он получил травму, в итоге стало неожиданностью и для Андрея Разина, который узнал об этом только после пресс-конференции седьмого матча полуфинала. Капитан «Магнитки» в итоге появился на тренерской скамейке: он был заявлен как ассистент тренера и пошёл тропой Алексея Кручинина из прошлого сезона. Вместе с Валерием Ореховым в паре вышел Владислав Еремёнко, а седьмым защитником был заявлен ещё один белорус Данила Паливко. У «Локомотива» было только одно изменение: Степан Никулин заменил Даниила Тесанова.

На старте периода обе команды отказались от удушающего прессинга в пользу строгости в средней зоне. Команды визуально тратили больше времени на начало атаки в своей зоне, чем на саму атаку. Самый опасный момент в первые 10 минут был у «Локомотива», когда после вбрасывания два игрока гостей каким-то образом оказались перед одиноким Набоковым, который свою команду выручил. «Металлург» отвечал в основном контратаками, но до бросков с реально опасных позиций дело не доходило.

А вот с середины периода уже у ворот Набокова не было никаких обострений. «Металлург» прочно засел на чужой половине, где проводил время в позиционных атаках. Правда, плотная оборона гостей не давала «Магнитке» вылезти на хорошие позиции, за исключением пары случаев. В одном из них Данила Юров бросал почти в упор, в другом Игорь Гераськин прорывался с фланга. «Локомотив» же мало переходил в атаку, а когда заглядывал в чужую зону, защитники хозяев успевали подчистить всё за счёт грамотной игры клюшкой.

Второй период «Локомотив» начал поактивнее в прессинге и даже смог заработать большинство после выброса шайбы от Орехова. Однако первое численное преимущество в матче ничего гостям не дало, и вскоре после нейтрализации «Металлург» ответил парой опасных смен. Счёт мог открыть Петунин, однако не смог добить с пятака. Вскоре и хозяева поиграли в большинстве, но оно прошло практически без всякой опасности. Вторая половина периода прошла примерно при том же сценарии: «Металлург» побольше атаковал позиционно, но опасности не было.

«Локомотив» нанёс за два периода лишь девять бросков: при всей оборонительной мощи ярославцев матч с такими показателями выиграть было невозможно. С первых смен третьего периода команда Никитина втопила педаль газа в пол и этим снова напомнила чемпионский ЦСКА, который умел просыпаться в нужный момент и зарабатывать шайбы. С первых смен присел Максим Шалунов, а перемешанные звенья сразу придали драйва в чужой зоне. «Металлург» под нажимом гостей допустил несколько ошибок, не смог вывести шайбу из зоны, и Максим Берёзкин получил великолепную возможность прошить Набокова, став автором первого гола финала-2024.

«Металлург» на чужой напор ответил своей яростной сменой в чужой зоне — и на этот раз уже «Локомотив» под прессингом соперника не смог вывести шайбу, провалился в своей зоне, и Петунин отдал шайбу на пустой угол Никите Михайлису. Форварду сборной Казахстана весь плей-офф не везло, но тут промахнуться было невозможно.

Во время загрузки произошла ошибка.

И только после двух голов за две с небольшим минуты игра раскрылась и стала интересной для зрителя, моменты начали появляться у обеих команд. У «Локомотива» опаснее выглядело видоизменённое первое звено, где на месте Шалунова вышел Иванов, «Металлург» отметился парой интересных контратак, где лучший момент упустил Роман Канцеров.

Развязка внезапно наступила в концовке: судьи давали играть, но не могли пропустить игру высоко поднятой клюшкой от Александра Полунина. «Металлург» получил большинство за три минуты до конца матча, и, хотя оно весь плей-офф шло через пень-колоду, забить получилось способом, испытанным на «Автомобилисте»: Пресс бросил, а Петунин подправил.

В концовке у «Локомотива» был отличный шанс, чтобы сравнять счёт, но Набоков переиграл Каюмова. Вшестером у гостей мало что вышло, «Металлург» выиграл первый матч финала.

Родион Власов

Металлург Мг
2:1
0:0, 0:0, 2:1
Локомотив
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