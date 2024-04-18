Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Локомотив
21
Хоккей. НХЛ
19.04
Миннесота
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
19.04
Виннипег
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
19.04
Калгари
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
19.04
Колорадо
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
19.04
Вегас
Анахайм
Хоккей. НХЛ
19.04
Лос-Анджелес
Чикаго
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Металлург Мг
Локомотив
21
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
32
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
53
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
52
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
53
8.04
Трактор
Локомотив
03
7.04
Автомобилист
Металлург Мг
ОТ
23
6.04
Трактор
Локомотив
12
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Разин прокомментировал победу над «Локомотивом» в первом матче финала КХЛ — 2024

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о победе над «Локомотивом» (2:1) в первом матче финала КХЛ — 2024.

Металлург Мг
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Андрей Разин прокомментировал победу над «Локомотивом» в первом матче финала КХЛ — 2024 | Источник: Чемпионат.com

«Первая игра финала, чувствовалось напряжение. Обе команды минимизировали количество ошибок. Если вспомнить, за всю игру у нас одна хорошая контратака была, когда Михайлис в первом периоде убегал. А так очень строгая игра обеих команд. Большой плюс нашей команды, что сумели быстро отыграться с “Локомотивом”, с ними очень тяжело отыгрываться. И, конечно, рад, что сработало большинство, гол стал победным», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, второй матч финальной серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.

Металлург Мг
2:1
0:0, 0:0, 2:1
Локомотив
Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь