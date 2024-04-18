Андрей Разин прокомментировал победу над «Локомотивом» в первом матче финала КХЛ — 2024

«Первая игра финала, чувствовалось напряжение. Обе команды минимизировали количество ошибок. Если вспомнить, за всю игру у нас одна хорошая контратака была, когда Михайлис в первом периоде убегал. А так очень строгая игра обеих команд. Большой плюс нашей команды, что сумели быстро отыграться с “Локомотивом”, с ними очень тяжело отыгрываться. И, конечно, рад, что сработало большинство, гол стал победным», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.