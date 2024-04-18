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20:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Разин — о своём первом финале КХЛ в качестве тренера: я долго к этому шёл, ну вот, дошёл

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Локомотивом» (2:1) в первом матче финала КХЛ — 2024 рассказал о своём первом финале Кубка Гагарина в карьере.

Металлург Мг
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Разин — о своём первом финале КХЛ в качестве тренера: я долго к этому шёл, ну вот, дошёл | Источник: Чемпионат.com

— В нашем хоккее немного людей, которые с клубом играли в финале как игрок, баннер ваш висит на арене, а сегодня вы сыграли в первом матче финала. Какие у вас эмоции?

— Без разницы, играл я здесь, не играл. Действительно, я шёл с самых низов, работал детским тренером, а сейчас работаю в финале КХЛ. Конечно, это радостно. С другой стороны, я так долго к этому шёл, ну вот, дошёл. Самое интересное, идти к этому. А когда дойдёшь, это ощущается уже как и должно быть, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Второй матч серии пройдёт 20 апреля. Третий и четвёртый матчи состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля.

Металлург Мг
2:1
0:0, 0:0, 2:1
Локомотив
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