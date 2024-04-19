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16:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Капитан «Лады» Фисенко подписал новое соглашение с клубом

Хоккейный клуб «Лада» подписал новое однолетнее соглашение с нападающим Михаилом Фисенко.

ЛадаКХЛ: таблица и календарь
Капитан «Лады» Фисенко подписал новое соглашение с клубом | Источник: Чемпионат.com

«Михаил Фисенко остается в “Ладе” — с опытным нападающим заключен односторонний контракт сроком на один сезон! Фисенко выступал за тольяттинский коллектив со старта сезона 2023/2024 и на протяжении практически всего чемпионата являлся капитаном команды» — написала пресс-служба в телеграм-канале клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате 33-летний Фисенко провёл 58 матчей и набрал 15 (3+12) очков. Также на его счету пять встреч в текущем плей-офф КХЛ, в которых он не набрал результативных баллов.

Всего в КХЛ форвард провел 620 игр и набрал 153 (57+96) очка.

Напомним, «Лада» завершила свой кубковый путь в сезоне-2023/2024, проиграв в первом раунде плей-офф «Авангарду» со счётом 1−4.

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