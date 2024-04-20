СКА на флажке вырвал победу в финале МХЛ! «Локо» «прибил» хет-трик внезапного героя

Локо — СКА-1946 — 2:3, обзор второго матча финальной серии плей-офф МХЛ, 19 апреля 2024 года, Кубок Харламова | Источник: ЯРОСЛАВ НЕЕЛОВ, PHOTO.KHL.RU

Пока основной «Локомотив» проигрывает после первого матча финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом», молодёжка «Локо» в Ярославле вышла с намерением удвоить преимущество с решающем противостоянии Кубка Харламова со «СКА-1946».

Наставник петербуржцев Герман Титов по сравнению с первой встречей сделал одно очень важное изменение — место в воротах с первых минут занял Глеб Саранчук, заменивший Павла Мойсевича, который пропустил пять шайб в предыдущей игре.

Железнодорожники едва ли не сразу начали проверять нового голкипера на прочность. «Локо» стартовал очень агрессивно, и это касалось не только создания моментов в атакующей трети, но и силовой игры — при каждом удобном случае хозяева старались врезаться в соперника, что потихоньку выводило «сорок шестых» из себя. Дошло до того, что один из самых опытных игроков армейской молодёжки Арсений Коромыслов заработал удаление буквально на ровном месте, отправившись отбывать штраф за блокировку в середине стартового периода.

Подопечным Олега Таубера хватило всего 10 секунд, чтобы вернуть Коромыслова в игру — капитан «Локо» Дмитрий Ябелов оказался расторопнее всех на добивании и открыл счёт в матче, продлив личную голевую серию до четырёх матчей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-3769394&hd=2&id=456248341&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Армейцы и рады были бы ответить, да такой возможности им не давала плотная оборона соперника — подолгу владеть шайбой у гостей не получалось, а быстрые выпады, которые преимущественно проводились за счёт индивидуальных навыков Ивана Демидова, ни к чему не приводили. Чего уж говорить — первый бросок в створ петербуржцы нанесли лишь в начале 14-й минуты встречи, а до первого перерыва успели потревожить Сергея Мурашова ещё три раза, но всё безрезультатно.

Долгое время результата не было и во втором периоде, хотя количество бросков по воротам Мурашова увеличилось. У «Локо» количество попыток осталось примерно на том же уровне, и в какой-то момент их преимущество в счёте составляло уже две шайбы. Вновь помогло большинство, и вновь автором гола оказался Ябелов, которого шайба буквально сама нашла на пятаке.

Вскоре право разыграть лишнего получили уже армейцы. Казалось, что хозяева справятся в неравных составах — несмотря на неплохое владение, петербуржцы не могли придумать, что сделать с шайбой — однако за секунду до выхода Леонида Зилева из штрафного бокса гости Даниил Лазутин с помощью Ивана Демидова всё-таки нашёл брешь в обороне ярославцев и сократил отставание своей команды до минимума.

Ненадолго к «сорок шестым» перешла инициатива: молодёжка СКА взбодрилась и даже смогла на какое-то время закрепиться в зоне атаки в равных составах, но извлечь выгоду из этого у них не получилось — едва железнодорожники выгнали соперника подальше от своих ворот, вдохновение армейцев вновь улетучилось.

Подопечные Германа Титова сделали выводы после предыдущего матча, гораздо активнее начав третий период. В первые минуты «СКА-1946» довольно часто подходил к воротам Мурашова и не пускал соперника к своим, однако ярославцы справились с натиском и временно отвели угрозу.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241215&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Временно — потому что «Локо» вновь подвела дисциплина. В середине периода Петербург снова оказался в большинстве, и после небольшого розыгрыша Коромыслов выстрелил от синей. Шайба попала в Лазутина, а от него — в ворота.

Дело медленно, но верно шло к овертайму, но на последней минуте Лазутин оформил хет-трик, нанеся снайперский по точности бросок из левого круга вбрасывания. Даниил стал внезапным героем матча — в первой встрече он остался без очков, да и во второй долгое время не был заметен. Однако именно его хет-трик «прибил» «Локо» и отправил команды в Санкт-Петербург при равном счёте в серии.