Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Металлург Мг
Локомотив
Хоккей. НХЛ
19.04
Виннипег
Ванкувер
42
Хоккей. НХЛ
19.04
Калгари
Сан-Хосе
51
Хоккей. НХЛ
19.04
Колорадо
Эдмонтон
51
Хоккей. НХЛ
19.04
Вегас
Анахайм
14
Хоккей. НХЛ
19.04
Лос-Анджелес
Чикаго
ОТ
54
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
18.04
Металлург Мг
Локомотив
21
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
32
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
53
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
52
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
53
8.04
Трактор
Локомотив
03
7.04
Автомобилист
Металлург Мг
ОТ
23
6.04
Трактор
Локомотив
12
Хоккей. КХЛ. Все результаты
13:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Металлург» — «Локомотив»: форвард гостей Шалунов пропустит встречу финала Кубка Гагарина

Сегодня, 20 апреля, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» состоится второй матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом».

Металлург Мг
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
«Металлург» — «Локомотив»: форвард гостей Шалунов пропустит встречу финала Кубка Гагарина | Источник: Чемпионат.com

Матч начнётся в 14:00 мск. Напомним, в первой встрече «Магнитка» победила 2:1 и ведёт в серии со счётом 1−0.

Стали известны составы команд на предстоящую встречу.

В составе «Металлурга» изменений нет.

В составе «Локомотива» встречу пропустит форвард Максим Шалунов, который в первом матче получил повреждение. Также в составе ярославцев отсутствует нападающий Иван Чехович. Вместо них в состав включены Ярослав Лихачёв и Даниил Тесанов.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.

Напомним, третий и четвёртый матчи финальной серии плей-офф КХЛ — 2024 состоятся в Ярославле 22 и 24 апреля. При необходимости, остальные матчи состоятся 26, 28 и 30 апреля.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь