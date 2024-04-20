«Металлург» — «Локомотив»: форвард гостей Шалунов пропустит встречу финала Кубка Гагарина | Источник: Чемпионат.com

Матч начнётся в 14:00 мск. Напомним, в первой встрече «Магнитка» победила 2:1 и ведёт в серии со счётом 1−0.

Стали известны составы команд на предстоящую встречу.

В составе «Металлурга» изменений нет.

В составе «Локомотива» встречу пропустит форвард Максим Шалунов, который в первом матче получил повреждение. Также в составе ярославцев отсутствует нападающий Иван Чехович. Вместо них в состав включены Ярослав Лихачёв и Даниил Тесанов.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.