«Металлург» увеличил преимущество в финальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»

ТАСС, 20 апреля. Магнитогорский «Металлург» со счетом 1:0 обыграл ярославский «Локомотив» во втором матче финальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске в присутствии 7 500 зрителей.

Шайбу забросил Денис Зернов (41-я минута). В конце игры арбитры отменили гол нападающего «Локомотива» Георгия Иванова из-за паса рукой защитника Мартина Герната. 21-летний вратарь «Металлурга» Илья Набоков отразил все 32 броска, для него это четвертый матч «на ноль» в текущем плей-офф.

Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев и нападающий «Металлурга» Максим Карпов провели 750-е матчи в КХЛ. Сергеев стал лишь шестым игроком обороны, достигшим этой отметки в КХЛ. Больше него сыграли только Евгений Бирюков (1001 матч), Григорий Панин (832), Яков Рылов (798), Богдан Киселевич (764) и Дмитрий Вишневский (752). Карпов стал 19-м форвардом, который сумел добраться до этого рубежа. Рекордсменом является Вадим Шипачев (987).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456281961&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет 22 апреля в Ярославле.

«Металлург» стал победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Локомотив» занял третье место в таблице Западной конференции. В первом раунде «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» (4−2 в серии), в четвертьфинале — московский «Спартак» (4−2), в полуфинале — екатеринбургский «Автомобилист» (4−3). «Локомотив» по ходу турнира победил московский ЦСКА (4−1), омский «Авангард» (4−3) и челябинский «Трактор» (4−0).