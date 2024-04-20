«Металлург» увеличил преимущество в финальной серии плей-офф КХЛ с «Локомотивом»
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Металлурга».
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Металлурга».
ТАСС, 20 апреля. Магнитогорский «Металлург» со счетом 1:0 обыграл ярославский «Локомотив» во втором матче финальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске в присутствии 7 500 зрителей.
Шайбу забросил Денис Зернов (41-я минута). В конце игры арбитры отменили гол нападающего «Локомотива» Георгия Иванова из-за паса рукой защитника Мартина Герната. 21-летний вратарь «Металлурга» Илья Набоков отразил все 32 броска, для него это четвертый матч «на ноль» в текущем плей-офф.
Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев и нападающий «Металлурга» Максим Карпов провели 750-е матчи в КХЛ. Сергеев стал лишь шестым игроком обороны, достигшим этой отметки в КХЛ. Больше него сыграли только Евгений Бирюков (1001 матч), Григорий Панин (832), Яков Рылов (798), Богдан Киселевич (764) и Дмитрий Вишневский (752). Карпов стал 19-м форвардом, который сумел добраться до этого рубежа. Рекордсменом является Вадим Шипачев (987).
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Металлурга». Следующий матч пройдет 22 апреля в Ярославле.
«Металлург» стал победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Локомотив» занял третье место в таблице Западной конференции. В первом раунде «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» (4−2 в серии), в четвертьфинале — московский «Спартак» (4−2), в полуфинале — екатеринбургский «Автомобилист» (4−3). «Локомотив» по ходу турнира победил московский ЦСКА (4−1), омский «Авангард» (4−3) и челябинский «Трактор» (4−0).
«Металлург» в пятый раз играет в финальной серии Кубка Гагарина. В 2014 и 2016 годах команда выигрывала трофей, победив чешский «Лев» (4−3) и ЦСКА (4−3) соответственно. В 2017 году магнитогорцы уступили петербургскому СКА (1−4), в 2022-м — ЦСКА (3−4). Ярославская команда во второй раз принимает участие в финале Кубка Гагарина. В 2009 году «Локомотив» в решающей серии уступил казанскому «Ак Барсу» (3−4).