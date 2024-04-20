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17:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Вайсфельд объяснил отмену гола «Локомотива» на последней секунде матча финала плей-офф КХЛ

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал отмену гола ярославского «Локомотива» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом».

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Вайсфельд объяснил отмену гола «Локомотива» на последней секунде матча финала плей-офф КХЛ | Источник: Чемпионат.com

«Мартин Гернат в данном эпизоде выполнил пас рукой в чужой зоне. Взятие ворот отменено верно. Это решение было принято после видеопросмотра, что практически исключает ошибку судей», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Во время загрузки произошла ошибка.

За 0,2 секунды до конца третьего периода нападающий гостей Георгий Иванов забросил шайбу и сравнял счёт. Однако после видеопросмотра было определено, что перед взятием ворот защитник Мартин Гернат совершил пас рукой, и судьи приняли решение не засчитывать гол.

Магнитогорск одержали победу со счётом 1:0 и укрепили преимущество в счёте серии — 2−0.

Металлург Мг
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Локомотив
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