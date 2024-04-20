Вайсфельд объяснил отмену гола «Локомотива» на последней секунде матча финала плей-офф КХЛ | Источник: Чемпионат.com

«Мартин Гернат в данном эпизоде выполнил пас рукой в чужой зоне. Взятие ворот отменено верно. Это решение было принято после видеопросмотра, что практически исключает ошибку судей», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456281965&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За 0,2 секунды до конца третьего периода нападающий гостей Георгий Иванов забросил шайбу и сравнял счёт. Однако после видеопросмотра было определено, что перед взятием ворот защитник Мартин Гернат совершил пас рукой, и судьи приняли решение не засчитывать гол.