Разин: концовка второго матча с «Локомотивом» — одна из самых нервных в моей карьере

«Действительно, одна из самых нервных концовок в моей тренерской карьере в плей-офф. Ребята в конце проявили характер, выстояли. Сыграли строго, не пропускали контратак, бились за свой пятак. 11 голов Зернова в этом плей-офф — это только его заслуга. Мастерство хоккеиста проявляется им самим, а не тренером. Мы мотивируем ребят на победу, а не кто её принесёт. Выигрывает команда», — сказал Разин в эфире «Матч ТВ».