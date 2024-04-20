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17:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Разин прокомментировал победу над «Локомотивом» во втором матче финальной серии КГ

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе над «Локомотивом» (1:0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Металлург Мг
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Разин прокомментировал победу над «Локомотивом» во втором матче финальной серии КГ | Источник: Чемпионат.com

— Тяжёлая игра, как говорится, финал есть финал. Обе команды играли на результат, очень строго в обороне. Можно сказать, оборона начиналась в зоне атаки, когда обе команды боялись пропустить контратаки. Мы сегодня с этим справились, несмотря на то что проиграли по броскам. По игре мы выглядели достойно. Нас с победой.

— Говорили, во втором матче «Локомотив» будет другим. Примерно такого вы ожидали сегодня?

— У «Локомотива» ребята крупные, сегодня важно было не проиграть свой пятак. Видно было, что они были заряжены закопать гол. Были моменты, когда шайба где-то рядышком ходила. Но ребята молодцы, когда надо, выстояли и выиграли этот пятак, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, теперь магнитогорцы ведут в серии со счётом 2−0.

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1:0
0:0, 0:0, 1:0
Локомотив
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