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19:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Ротенберг назвал встречу с Путиным самым важным событием СКА в сезоне

Главный тренер СКА, сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, какое событие сезона-2023/2024 стало для петербургской команды самым значимым.

СКАКХЛ: таблица и календарь
Ротенберг назвал встречу с Путиным самым важным событием СКА в сезоне | Источник: Чемпионат.com

«Самый важный показатель для нас — улыбки наших болельщиков. Низкий поклон им, они в каждой игре поддерживают нашу команду. Мы стараемся играть в зрелищный хоккей, забивать много шайб. Это подтверждено статистикой — мы за три года забили 604 шайбы. Это абсолютный рекорд нашего клуба, в лиге нет равных. У нас дружная семья, столько людей приходят на наши игры. У нас в среднем по всем командам сильнейшие показатели в России.

В КХЛ СКА держит топ-уровень последние годы. Мы до последней игры боролись за Кубок Континента, могли выиграть два подряд. Да, был очень тяжёлый переезд, мы много сил потратили на него. Выполнили директиву, очень рады этому. Думаю, самое важное событие в сезоне — встреча с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы провели беседу всей командой. Эта беседа в преддверии выигранных им выборов, с чем мы его поздравляем, даст нам сил на многие годы. Уверен, что наша команда способна привезти не один Кубок Континента и Кубок Гагарина в Санкт-Петербург. Обязательно это сделаем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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