Ротенберг: у соперников была задача сломать игроков СКА. Мы будем защищать своих до конца

— Все травмы, которые получили наши игроки — следствие грязной игры со стороны соперников. Это переломы ног, рук, удары клюшкой. Грязный хоккей, это ломает наших игроков. Была задача сломать наших игроков — где-то у них это получилось. Но мы не дрогнули, будем сильнее. Не должны допускать ситуаций, где наших ребят будут ломать. Пять человек в плей-офф сломали! До этого сломали в регулярке наших лидеров.

В этой ситуации все в минусе. Когда играют звёзды, есть зрелищный хоккей с большим количеством голов — повышается телевизионный рейтинг. Когда высокий телевизионный рейтинг — приходят спонсоры, которые готовы вкладывать деньги в лигу и в клубы. Нужно задуматься всем вместе, чтобы от нас не ушли спонсоры. Нужно где-то подкорректировать моменты, чтобы наших ребят не сломали. Видим это даже в финале Кубка Харламова — наших ребят умышленно стараются сломать. Но мы их в обиду не дадим, будем защищать до конца. Будем стоять горой, чтобы больше ни одного нашего игрока не сломали умышленно, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.