Кубок Гагарина обновил рекорд общей посещаемости матчей плей-офф
Кубок Гагарина-2024 обновил рекорд общей посещаемости матчей плей-офф.
Металлург Мг
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Кубок Гагарина-2024 обновил рекорд общей посещаемости матчей плей-офф.
Как сообщает пресс-служба КХЛ, общая посещаемость матчей текущего плей-офф составила 736 179 зрителей.
Предыдущее лучшее достижение (729 876 зрителей) было установлено в прошлом сезоне.
20 апреля состоялся второй матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом», который завершился победой хозяев (1:0). Счет в серии 2−0.