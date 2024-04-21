Кубок Гагарина обновил рекорд общей посещаемости матчей плей-офф

Предыдущее лучшее достижение (729 876 зрителей) было установлено в прошлом сезоне.

20 апреля состоялся второй матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом», который завершился победой хозяев (1:0). Счет в серии 2−0.