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09:44 (мск), источник: Sport24

Кубок Гагарина обновил рекорд общей посещаемости матчей плей-офф

Кубок Гагарина-2024 обновил рекорд общей посещаемости матчей плей-офф.

Металлург Мг
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба КХЛ, общая посещаемость матчей текущего плей-офф составила 736 179 зрителей.

Предыдущее лучшее достижение (729 876 зрителей) было установлено в прошлом сезоне.

20 апреля состоялся второй матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом», который завершился победой хозяев (1:0). Счет в серии 2−0.

Металлург Мг
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Локомотив
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