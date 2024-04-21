Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Рейнджерс
Вашингтон
31
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег
Колорадо
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
21.04
Флорида
Тампа-Бэй
32
Хоккей. НХЛ
21.04
Бостон
Торонто
51
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Металлург Мг
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
20.04
Металлург Мг
Локомотив
10
18.04
Металлург Мг
Локомотив
21
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
32
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
53
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
52
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
53
8.04
Трактор
Локомотив
03
7.04
Автомобилист
Металлург Мг
ОТ
23
Хоккей. КХЛ. Все результаты
21 апреля, источник: Чемпионат.com

СКА повёл в финале МХЛ! За победой армейцев наблюдала рекордная аудитория

Петербуржцы совершили ещё один камбэк в серии с «Локо».

СКА
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
СКА-1946 — Локо — 2:1, обзор третьго матча финальной серии плей-офф МХЛ, 21 апреля 2024 года, Кубок Харламова | Источник: ХК СКА

Финал Кубка Харламова в самом разгаре — две лучшие команды плей-офф СКА-1946 и «Локо» переехали в Санкт-Петербург при счёте в серии 1−1. А это значит, что главная борьба была ещё впереди.

Преимущество домашней площадки армейцы были намерены использовать по полной — решающие матчи молодёжка проводит в некогда принадлежавшем основной команде системы «Ледовом» дворце, что допускает возможность поддержки родной команды вживую чуть более чем 12 тысяч болельщиков. Поначалу казалось, что столько сегодня всё равно не соберётся — к стартовому вбрасыванию не был заполнен и первый ярус, хотя провести вечер воскресенья на матче МХЛ пришло внушительное количество человек.

Их было достаточно, чтобы усиленно погнать команду вперёд уже с первых секунд — фанатский сектор бодро заряжал кричалки и песни, а остальные болельщики не отставали. Волна энергии передалась хоккеистам «сорок шестых», которые начали встречу увереннее, чем делали это в Ярославле — первые мгновения матча прошли в зоне железнодорожников.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гости, однако, быстро пришли в себя и открыли счёт едва ли не с первой попытки — «Локо» внешне легко пробрался на пятак вновь появившегося в воротах СКА Павла Мойсевича, откуда нанёс два броска. Попытку Ярослава Зыкова белорусский голкипер потащил, а вот с добиванием от Максима Коростелёва уже не справился.

Болельщики, тем временем, продолжали наполнять арену — чтобы справиться с наплывом зрителей, пришлось открыть второй ярус, который довольно быстро был забит более чем наполовину. Под угрозой оказался рекорд МХЛ — в 2013 году на седьмой матч финальной серии с участием «Омских Ястребов» и «Спартака» пришли 10 318 человек, и сегодня Петербург совершил амбициозную попытку превзойти этот результат.

На льду же амбициозные попытки отыграться совершали игроки хозяев, однако до перерыва сделать этого не получилось — Сергей Мурашов потащил все три броска в створ, а ещё один раз его выручила штанга.

Во втором периоде лучшие моменты в составе СКА имел лидер команды Иван Демидов, но сперва он бросил выше при выходе «один в ноль», через несколько минут из правого круга вбрасывания не попал в открытый угол после поперечной передачи, а затем нанести акцентированный бросок ему помешал защитник «Локо». Соперник местами отвечал не менее ярко, но заброшенных шайб зрители так и не увидели.

Во время загрузки произошла ошибка.

А в третьем периоде СКА вновь перевернул игру — всего за две с половиной минуты армейцы дважды поразили ворота Мурашова и вышли вперёд. Голы Григория Осипова и Арсения Коромыслова сделали результат для «сорок шестых» — петербуржцы совершили второй камбэк подряд и впервые повели в финальной серии.

За победой армейцев наблюдали 8821 зритель — до рекорда лиги «Ледовый» так и не дотянул, однако рекорд Санкт-Петербурга для матчей МХЛ был установлен. Возможно, в этом сезоне он будет побит — на это будет как минимум одна попытка.

Дмитрий Сторожев

Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь