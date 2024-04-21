СКА повёл в финале МХЛ! За победой армейцев наблюдала рекордная аудитория

СКА-1946 — Локо — 2:1, обзор третьго матча финальной серии плей-офф МХЛ, 21 апреля 2024 года, Кубок Харламова | Источник: ХК СКА

Финал Кубка Харламова в самом разгаре — две лучшие команды плей-офф СКА-1946 и «Локо» переехали в Санкт-Петербург при счёте в серии 1−1. А это значит, что главная борьба была ещё впереди.

Преимущество домашней площадки армейцы были намерены использовать по полной — решающие матчи молодёжка проводит в некогда принадлежавшем основной команде системы «Ледовом» дворце, что допускает возможность поддержки родной команды вживую чуть более чем 12 тысяч болельщиков. Поначалу казалось, что столько сегодня всё равно не соберётся — к стартовому вбрасыванию не был заполнен и первый ярус, хотя провести вечер воскресенья на матче МХЛ пришло внушительное количество человек.

Их было достаточно, чтобы усиленно погнать команду вперёд уже с первых секунд — фанатский сектор бодро заряжал кричалки и песни, а остальные болельщики не отставали. Волна энергии передалась хоккеистам «сорок шестых», которые начали встречу увереннее, чем делали это в Ярославле — первые мгновения матча прошли в зоне железнодорожников.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-3769394&hd=2&id=456248360&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гости, однако, быстро пришли в себя и открыли счёт едва ли не с первой попытки — «Локо» внешне легко пробрался на пятак вновь появившегося в воротах СКА Павла Мойсевича, откуда нанёс два броска. Попытку Ярослава Зыкова белорусский голкипер потащил, а вот с добиванием от Максима Коростелёва уже не справился.

Болельщики, тем временем, продолжали наполнять арену — чтобы справиться с наплывом зрителей, пришлось открыть второй ярус, который довольно быстро был забит более чем наполовину. Под угрозой оказался рекорд МХЛ — в 2013 году на седьмой матч финальной серии с участием «Омских Ястребов» и «Спартака» пришли 10 318 человек, и сегодня Петербург совершил амбициозную попытку превзойти этот результат.

На льду же амбициозные попытки отыграться совершали игроки хозяев, однако до перерыва сделать этого не получилось — Сергей Мурашов потащил все три броска в створ, а ещё один раз его выручила штанга.

Во втором периоде лучшие моменты в составе СКА имел лидер команды Иван Демидов, но сперва он бросил выше при выходе «один в ноль», через несколько минут из правого круга вбрасывания не попал в открытый угол после поперечной передачи, а затем нанести акцентированный бросок ему помешал защитник «Локо». Соперник местами отвечал не менее ярко, но заброшенных шайб зрители так и не увидели.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241226&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А в третьем периоде СКА вновь перевернул игру — всего за две с половиной минуты армейцы дважды поразили ворота Мурашова и вышли вперёд. Голы Григория Осипова и Арсения Коромыслова сделали результат для «сорок шестых» — петербуржцы совершили второй камбэк подряд и впервые повели в финальной серии.

За победой армейцев наблюдали 8821 зритель — до рекорда лиги «Ледовый» так и не дотянул, однако рекорд Санкт-Петербурга для матчей МХЛ был установлен. Возможно, в этом сезоне он будет побит — на это будет как минимум одна попытка.