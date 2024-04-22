Победный строй: финал КХЛ не дарит зрелище, но дает огня | Источник: РИА "Новости"

«Металлург» победил «Локомотив» (1:0) во втором матче финала Кубка Гагарина и теперь ведет 2−0 в серии. Интересно, что гол Георгия Иванова в ворота хозяев на 59:59 был отменен из-за паса рукой Мартина Герната. Дальше любителей хоккея ждут два матча в Ярославле 22 и 24 апреля. Подробнее о том, как проходит финал главного хоккейного турнира страны, — в материале «Известий».

Арбитры на высоте

Перед вторым матчем финала у главного тренера ярославцев Игоря Никитина было две задачи — безболезненно заменить в первой тройке получившего повреждение Максима Шалунова и вернуть «Локомотиву» привычное движение, за счет которого он последовательно обыграл в сериях ЦСКА, «Авангард» и «Трактор».

Первая смена ярославцев наталкивала на мысль о том, что гости услышали своего тренера, отмечавшего проблему низких скоростей в стартовой встрече. Однако не успели они толком продышаться, как сбили темп двумя быстрыми удалениями. К счастью для Никитина, большинство «Магнитки» не заставило его команду принципиально снизить обороты.

Как бы ярославцы ни старались включать ноги, неразрешимых задач перед обороной «Магнитки» команда Никитина не ставила. Гости не могли пробиться на пятак хозяев и вынуждены были сбиваться на прямолинейные броски с не самых опасных позиций. Хозяева же при таком раскладе чувствовали себя достаточно комфортно и почти не допускали серьезных провалов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241226&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А когда оборона «Магнитки» единственный раз по-настоящему дала сбой на старте второго периода и допустила выход «1 в 0», на высоте оказался Илья Набоков, остановивший Максима Березкина. И этот момент стал, пожалуй, самым опасным у «Локомотива» за 40 минут игрового времени.

В начале третьего периода ярославцы пропустили от Дениса Зернова, и эта шайба оказалась единственной. В концовке встречи парни Никитина все-таки сумели навалиться на ворота Набокова и усилиями Георгия Иванова закопать шайбу за линию почти с сиреной. Только искреннее счастье «железнодорожников» и их маленькое чудо вскоре разбились о видеопросмотр и более чем обоснованное решение судей отменить спасительный гол из-за паса рукой Мартина Герната. Поспорить с бригадой Евгения Ромасько и Сергея Беляева в этом эпизоде сложно.

— Конечно, были мысли, что гол в концовке могут засчитать, — подчеркнул после матча нападающий «Локомотива» Сергей Андронов. — Я не видел момент, как всё произошло — даже, если честно, был удивлен, что смотрят на пас рукой. Нам не хватило реализации моментов. Игра была равная. Мы пока играем не совсем в тот хоккей, в который должны играть. Много в чем надо добавлять, например над единоборствами. «Металлург» не просто так попал в финал. Это хорошая команда. Неприятный ли это для нас соперник — рассуждать не особо корректно по отношению к ним. Ничего страшного не произошло. Нам всё также надо выиграть четыре матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241085&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спокойствие Разина

«Магнитка» выиграла оба домашних матча финальной серии у «Локомотива» и находится в двух шагах от Кубка Гагарина. При этом у ярославцев выбыл из строя ведущий центрфорвард Шалунов. Шансы магнитогорцев взять третий Кубок Гагарина в истории очень велики. Хотя предстоящие матчи в Ярославле будут горячими.

— У «Локомотива» сильная система, они очень дисциплинированны, — отметил нападающий «Металлурга» Роман Карцеров. — Знаю, что многие считали их фаворитами серии, но мы не из робкого десятка. Не боимся их, не боимся ошибиться, а стараемся действовать уверенно. Во втором матче забили свой угол и довольно уверенно сыграли по счету. Мы разобрали их игру. Они славятся тем, как здорово играют во втором периоде, накладывают смены. В первых двух играх не было такого отрезка, чтобы они закрыли нас на пять минут в своей зоне. Как, например, ЦСКА в первом раунде плей-офф, когда у армейцев вообще не было шансов. При этом я уверен, что они навяжут нам борьбу в Ярославле. Надо выдержать натиск и ответить.

В случае итоговой победы это будет большой успех лично для главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.

Когда специалист прошлой весной подписывал двухлетний контракт с клубом, перед ним стояла задача выиграть Кубок. Подразумевалось, что первый сезон уйдет на перестройку команды и становление молодежи, но Разину время на раскачку не потребовалось. «Магнитка» постепенно наращивала темп, выиграла регулярку на Востоке и уверенно вошла в плей-офф.

Когда «Металлург» с трудом прошел «Амур» в первом раунде, казалось, что Разин снова дает волю эмоциям. В этом кулуарно признавались и представители команды: было чувство, что тренер немного «улетел в космос» после побед. Довольно странной была и его фраза после четвертого матча серии со «Спартаком». Тогда после страшной трагедии в «Крокусе» игру перенесли на три дня, но при этом лига не стала менять место проведения матча на Магнитогорск.

Хоккей КХЛ 2023-2024 Финал, 22.04.2024, 19:00 Локомотив - Металлург Мг -

— У нас было шикарное предложение сыграть в Магнитке. Ничего бы не менялось. Мы бы сыграли три домашние игры в Магнитке, счет 2:1. По-любому три здесь, две в Москве. Для чего мы первое место занимали на Востоке? Для чего мы ж… рвали? Чтобы это решение было в пользу «Спартака»? Хотя я не считаю, что это в пользу соперника. Это было решение во вред команде «Металлург», — выдал тогда Разин.

Но, кажется, тренер вовремя успокоился. «Магнитка» во многом благодаря грамотным решениям тренерского штаба забрала-таки серию со «Спартаком», а затем по игре переборола «Автомобилист». Хотя куда более опытные лидеры екатеринбуржцев в какой-то момент начали перехватывать инициативу.

Уверенность и спокойствие Разина были заметны и в ходе полуфинальной серии. Он много шутил на пресс-конференциях, порой ворчал на журналистов, но был уверен в себе и команде. Например, публично защитил Игоря Гераськина после роковой ошибки в четвертом матче с «Автомобилистом».

В общем, Разин идет к победе и пока явно переигрывает Игоря Никитина, в том числе эмоционально.