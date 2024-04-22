«Куньлунь Ред Стар» проведет следующий сезон КХЛ в Мытищах
Как сообщил ТАСС источник, китайский клуб уведомит лигу о своем решении в понедельник.
Как сообщил ТАСС источник, китайский клуб уведомит лигу о своем решении в понедельник.
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» уведомит руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о том, что следующий сезон команда проведет в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщил источник.
«Сегодня “Куньлунь Ред Стар” уведомит КХЛ, что еще один сезон будет играть в Мытищах Московской области», — сообщил ТАСС источник.
Китайский клуб был основан в 2016 году. В первом же сезоне команда вышла в плей-офф КХЛ, в котором уступила «Металлургу» в первом раунде. До 2020 года «Куньлунь Ред Стар» проводил домашние матчи в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне, с 2020 года — в подмосковных Мытищах. По итогам регулярного чемпионата текущего сезоне команда заняла девятое место в Западной конференции и не сумела выйти в плей-офф.