«Куньлунь Ред Стар» проведет следующий сезон КХЛ в Мытищах

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» уведомит руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о том, что следующий сезон команда проведет в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщил источник.

Китайский клуб был основан в 2016 году. В первом же сезоне команда вышла в плей-офф КХЛ, в котором уступила «Металлургу» в первом раунде. До 2020 года «Куньлунь Ред Стар» проводил домашние матчи в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне, с 2020 года — в подмосковных Мытищах. По итогам регулярного чемпионата текущего сезоне команда заняла девятое место в Западной конференции и не сумела выйти в плей-офф.