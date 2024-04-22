Текущие события
Хоккей. КХЛ
овертайм
Локомотив
Металлург Мг
11
Хоккей. НХЛ
23.04
Бостон
Торонто
Хоккей. НХЛ
23.04
Каролина
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23.04
Даллас
Вегас
Хоккей. НХЛ
23.04
Эдмонтон
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Нэшвилл
42
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
20.04
Металлург Мг
Локомотив
10
18.04
Металлург Мг
Локомотив
21
15.04
Металлург Мг
Автомобилист
32
13.04
Автомобилист
Металлург Мг
53
11.04
Металлург Мг
Автомобилист
52
9.04
Автомобилист
Металлург Мг
53
8.04
Трактор
Локомотив
03
7.04
Автомобилист
Металлург Мг
ОТ
23
Хоккей. КХЛ. Все результаты
20:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Локомотива» в матче с «Металлургом»

В данный момент в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» проходит третий матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и «Металлургом».

Металлург Мг
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола «Локомотива» в матче с «Металлургом» | Источник: Чемпионат.com

После второго периода счёт 1:0 в пользу гостей.

В первом периоде нападающий ярославской команды Степан Никулин забросил шайбу. Однако, после видеопросмотра было определено, что перед взятием ворот было положение «вне игры», поэтому судьи приняли решение не засчитывать эту шайбу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Разъяснение Департамента судейства КХЛ по незасчитанному голу «Локомотива» в первом периоде третьего матча финала:

На 14-й минуте матча, после взятия ворот, произведенного игроком «Локомотива» Степаном Никулиным, главный тренер «Металлурга» взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено — перед взятием ворот было положение «вне игры», гола нет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь