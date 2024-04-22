Разин: в сезоне я раз пять всего порадовался громко. И все эти матчи «Металлург» проиграл | Источник:

— Я могу только свою сдержанность объяснить. В этом сезоне я, наверное, раз пять всего лишь громко порадовался, и мы все эти матчи проиграли. Поэтому я стою и думаю, что не нужно проявлять эмоции.