«Я играю в финале, и мне весело». Главный тренер «Металлурга» — о шаге до чемпионства

— Тревожно мне было, когда я в Саратове работал. И из этой задницы вылезти было очень тревожно. А сейчас я играю в финале, и мне весело. Я не на расслабоне, но я уже повторял, что всегда был уверенным в себе человеком, но не самоуверенным. Хочется эту уверенность передать к ребятам, чтобы они не думали о последнем шаге, а просто выходили и играли в хоккей, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.