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22:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я играю в финале, и мне весело». Главный тренер «Металлурга» — о шаге до чемпионства

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Локомотивом» (2:1ОТ) в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассказал о своём настрое.

Локомотив
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«Я играю в финале, и мне весело». Главный тренер «Металлурга» — о шаге до чемпионства | Источник: Чемпионат.com

— Вы впервые находитесь в шаге от Кубка Гагарина. Насколько для вас это тревожный момент?

— Тревожно мне было, когда я в Саратове работал. И из этой задницы вылезти было очень тревожно. А сейчас я играю в финале, и мне весело. Я не на расслабоне, но я уже повторял, что всегда был уверенным в себе человеком, но не самоуверенным. Хочется эту уверенность передать к ребятам, чтобы они не думали о последнем шаге, а просто выходили и играли в хоккей, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Магнитогорцы повели в серии со счётом 3−0 и теперь находятся в шаге от Кубка Гагарина.

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Локомотив
1:2ОТ
0:0, 0:1, 1:0
Металлург Мг
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