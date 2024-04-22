«Как в лото выигрываешь. С неба свалилось». Разин — об отменённом голе «Локомотива»

— Может, когда в лото выигрываешь. Такое чувство. С неба свалилось, этот запрос, спасибо большое нашим видеотренерам, они разглядели. Конечно, радость присутствовала, когда отменили, потому что с «Локомотивом» очень сложно играть, когда проигрываешь в счёте.

— Протокол обычно в другом месте составляют. Хоккей — это очень быстрая игра. Иногда бывают ситуации, когда хоккеистам рассказываешь, что они должны делать, а потом удивляешься, почему они делают наоборот, хотя всё было объяснено. Такого инструктажа нет, понятно, что кто-то должен был поднять клюшку и передать её вратарю, потому что её нельзя подкидывать. Но она буквально к борту прилипла, и был момент, когда опытнейший игрок Макс Карпов мог её поднять, но там была очень длинная смена, и я думаю, что у ребят просто гипоксия наступила. Лишь бы отстоять, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.