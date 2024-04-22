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22:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Как в лото выигрываешь. С неба свалилось». Разин — об отменённом голе «Локомотива»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Локомотивом» (2:1 ОТ) в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ прокомментировал отмену гола соперников в первом периоде.

Локомотив
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«Как в лото выигрываешь. С неба свалилось». Разин — об отменённом голе «Локомотива» | Источник: Чемпионат.com

— Что чувствовали после отменённого гола «Локомотива» в первом периоде?

— Может, когда в лото выигрываешь. Такое чувство. С неба свалилось, этот запрос, спасибо большое нашим видеотренерам, они разглядели. Конечно, радость присутствовала, когда отменили, потому что с «Локомотивом» очень сложно играть, когда проигрываешь в счёте.

— Во время гола «Локомотива» Илья Набоков находился без клюшки. Есть у вас какой-то внутренний протокол, как должны действовать полевые игроки в такие моменты?

— Протокол обычно в другом месте составляют. Хоккей — это очень быстрая игра. Иногда бывают ситуации, когда хоккеистам рассказываешь, что они должны делать, а потом удивляешься, почему они делают наоборот, хотя всё было объяснено. Такого инструктажа нет, понятно, что кто-то должен был поднять клюшку и передать её вратарю, потому что её нельзя подкидывать. Но она буквально к борту прилипла, и был момент, когда опытнейший игрок Макс Карпов мог её поднять, но там была очень длинная смена, и я думаю, что у ребят просто гипоксия наступила. Лишь бы отстоять, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Локомотив
1:2ОТ
0:0, 0:1, 1:0
Металлург Мг
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