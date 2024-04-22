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22:28 (мск), источник: ТАСС

Тренер Никитин не считает критическим положение «Локомотива» в финале Кубка Гагарина

«Локомотив» уступает «Металлургу» в финальной серии плей-офф КХЛ со счетом 0−3.

Локомотив
Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Положение ярославского «Локомотива» в финальной серии плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не является критическим. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

В третьем матче противостояния «Локомотив» проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме. Команда из Ярославля уступает в серии до четырех побед со счетом 0−3.

«Здесь и сопернику надо отдать должное, и вратарь вытаскивает. Надо и с себя спрашивать, есть моменты, работаем, но нужно забивать. Ситуация некритическая, задача, как и у Магнитогорска, — выиграть следующий матч», — сказал Никитин.

В истории КХЛ только СКА смог выиграть серию, уступая со счетом 0−3. В полуфинале Кубка Гагарина 2015 года команда из Санкт-Петербурга обыграла московский ЦСКА. «Нет задач повторить подвиг, надо выиграть следующий матч. Нужно не повторять достижения, а готовиться к следующей игре», — подчеркнул главный тренер «Локомотива».

Четвертый матч финальной серии состоится 24 апреля в Ярославле.

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив
1:2ОТ
0:0, 0:1, 1:0
Металлург Мг
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