«Барысу» запретят платить легионерам из государственного бюджета Казахстана

Сообщается, что в рамках нововведения финансирование иностранных спортсменов будет перенаправлено к частным спонсорам. Средства из госбюджета пойдут на развитие местного спорта и поддержку отечественных спортсменов.

«Так как “Барыс” играет в КХЛ, у него были определённые обязательства перед лигой, есть сумма, необходимая для вхождения в лигу, поэтому бюджет клуба такой. Никто не запрещает подписывать контракты с легионерами и платить им, но из средств, привлечённых от спонсоров», — цитирует Жарасбаева Шайба.kz.