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18:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барыс» сделал квалификационные предложения восьми игрокам

Хоккейный клуб «Барыс» сделал квалификационные предложения о заключении контрактов восьми хоккеистам, сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

БарысКХЛ: таблица и календарь
«Барыс» сделал квалификационные предложения восьми игрокам | Источник: Чемпионат.com

Двухсторонние соглашения сроком на два сезона получили два защитника: Самат Данияр и Кирилл Никитин. Ещё одному защитнику, Давиду Скленичке, предложено одностороннее соглашение сроком на один сезон.

Двухстороннее соглашение сроком на два сезона получил вратарь Андрей Шутов.

Четверо нападающих — Динмухамед Кайыржан, Алихан Омирбеков, Ансар Шайхмедденов и Максим Мусоров — получили предложения о двухсторонних соглашениях сроком на два сезона.

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный сезон на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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