Игрока «Ак Барса» увезли с поля на носилках после силового приема в финале ВХЛ
Хоккеист системы «Ак Барса» Кирилл Крутов получил травму в четвертом матче финальной серии Кубка Петрова.
Хоккеист системы «Ак Барса» Кирилл Крутов получил травму в четвертом матче финальной серии Кубка Петрова.
Крутов в составе «Нефтяника» попал под жесткий силовой прием игрока АКМ.
23-летний спортсмен покинул лед на носилках.
В предыдущих матчах финала «Нефтяник» одержал три победы (4:3, 3:1, 4:3) и может сегодня оформить чемпионство в ВХЛ.