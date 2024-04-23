Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.04
Рейнджерс
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
24.04
Флорида
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
24.04
Виннипег
Колорадо
Хоккей. НХЛ
24.04
Ванкувер
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Вегас
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
74
Все события
20:20 (мск), источник: Sport24

Игрока «Ак Барса» увезли с поля на носилках после силового приема в финале ВХЛ

Хоккеист системы «Ак Барса» Кирилл Крутов получил травму в четвертом матче финальной серии Кубка Петрова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Крутов в составе «Нефтяника» попал под жесткий силовой прием игрока АКМ.

23-летний спортсмен покинул лед на носилках.

В предыдущих матчах финала «Нефтяник» одержал три победы (4:3, 3:1, 4:3) и может сегодня оформить чемпионство в ВХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Sport24»
Россиянка призналась, чем она зарабатывала в Таиланде: «Не собираюсь скрывать. Это моя история и мой путь»
«Не стесняясь…» Регина Тодоренко похвасталась красивой попкой
25-летняя внучка Михаила Боярского призналась, что ей предлагали крупную сумму за ню-фотосессию
Чемпионка России, мира и Европы: «Почему у меня нет парня? Ответ прост. Я не хочу обеспечивать кого-то помимо себя»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь