Ярославль упускает и второй кубок? СКА разгромно побеждает в финале МХЛ даже без лидера
Один из фаворитов драфта Иван Демидов получил травму, но его партнёры все равно забили пять раз.
Один из фаворитов драфта Иван Демидов получил травму, но его партнёры все равно забили пять раз.
Клубы системы «Локомотива» всего несколько дней назад уверенно входили в финальную стадию сезона. Ярославцы казались явными фаворитами финала Кубка Гагарина, а перед этим ещё и взяли первую встречу финала МХЛ. Приметы в хоккее работают не всегда, но во всех предшествующих финалах Кубка Харламова побеждала команда, за которой оставался первый матч: это уже походило на полную корреляцию.
Однако и у основы всё не задалось, и молодёжка стала спотыкаться. «Локо» вёл во второй игре на домашнем льду и умудрился проиграть матч на последней минуте, хотя бо́льшую часть встречи сдерживал невероятно глубокую для МХЛ атаку «сорок шестых». В третьем матче в Петербурге хозяев поддерживал почти полный Ледовый — не рекордная аудитория, конечно, но почти девять тысяч зрителей стали шикарным результатом для молодёжной лиги. Это помогло одержать минимальную победу — и вновь «Локо» вёл почти весь матч, а СКА сделал результат за полторы минуты.
Изменения в составах были небольшими, СКА воспользовался своей ротацией для перемен в третьем звене, а «Локо» чуть подёргал нижние тройки в целом. Относительно спокойное начало первого периода запомнилось травмой, которую получил Иван Демидов: главный русский форвард грядущего драфта попал в «коробочку», которую устроили защитники ярославцев, неудачно приземлился на колено и с трудом дошёл до скамейки. Позже Демидов пытался вернуться на лёд, но не смог: в этой игре он провёл лишь три минуты.
Демидов на уровне МХЛ — тотально доминирующий игрок и однозначный лидер всей системы. Казалось бы, его потеря скажется на атакующем потенциале СКА, однако у питерского клуба невероятная глубина (в принципе, как и во всех клубах системы), и отсутствие Демидова было компенсировано. Счёт открыл Григорий Осипов: защитник Иван Выдренков немного повозился с шайбой, выжидая момента — игроки гостей допустили позиционную ошибку, Осипов остался в одиночестве, получил моментальный перевод и забил.
Через минуту забил Даниил Лазутин. Вы могли подзабыть этого форварда, а ведь летом 2020-го он был одним из трёх топовых юниоров динамовской школы, которые отправились в Петербург в обмен на Дмитрия Кагарлицкого. И если Павел Минтюков уже заиграл в основе «Анахайма», а Никита Чибриков после мыканья по КХЛ провёл очень сильный сезон в АХЛ, то Лазуткин чуть потерялся в глубинах питерской ротации, не поднимаясь на взрослый уровень. Сейчас Даниил заявляет о себе — он отметился хет-триком во втором матче финала. Сегодня Лазутин замкнул пас на пустые ворота после того, как Владислав Романов продавил защитника и оформил фланговый проход.
У «Локо» перестала работать невероятная спецбригада большинства, которая могла склонить в свою сторону оба ярославских матча. Кроме того, Павел Мойсевич, которого после провала в первой встрече профилактически посадили в запас во второй игре, после этого вернулся тем человеком, который бил рекорды по «сухим» сериям в КХЛ. Белорусский кипер и в третьем матче отразил 28 бросков из 29, а сегодня остался непробиваемым.
Ну, а у СКА в начале второго периода снова сработала та же связка Лазутин — Романов: защита Ярославля позиционно провалилась в своей зоне, и на этот раз уже Даниил навёл шороха в чужой зоне и ассистировал Романову. И нельзя сказать, что у «Локо» не было хороших моментов, чтобы забивать, но их как будто подводила та же болезнь, что и у основы — по чистому мастерству это не лучшая ярославская команда, которая выходила в такие финалы. Игроки гостей пару раз попадали в каркас, а чаще всего им мешал Мойсевич.
А вот СКА своё большинство всё-таки реализовал — дубль на счету Осипова, которому помог Семён Синяткин, идеально закрывший Сергея Мурашова. Несмотря на разгромное поражение, как-то обвинять ярославского кипера в этом сложно, слишком уж откровенно проваливалась защита гостей моментами. В третьем периоде «Локо» больше попадал в створ, но обычно эти попытки шли с дальней дистанции — ну, а в самой концовке Никита Недопёкин реализовал ещё одно большинство, и СКА сохранил для Мойсевича «сухой» матч.
Перед Ярославлем теперь маячит неприятная перспектива — проиграть оба финала на своём льду, так как финал МХЛ переезжает в Ярославль. Впрочем, в МХЛ команда Олега Таубера фаворитом и не была: уж слишком силён на бумаге и глубок этот состав «сорок шестых», которых даже смена тренера по ходу плей-офф не сбила с пути. Сейчас не помешала даже травма лидера: выйдет ли теперь Демидов в пятом матче или рисковать не будут?
Родион Власов