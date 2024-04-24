Ярославль упускает и второй кубок? СКА разгромно побеждает в финале МХЛ даже без лидера

СКА-1946 — Локо — 5:0, обзор четвёртого матча финальной серии плей-офф МХЛ, 23 апреля 2024 года, Кубок Харламова | Источник: ИЛЬЯ СМИРНОВ, PHOTO.KHL.RU

Клубы системы «Локомотива» всего несколько дней назад уверенно входили в финальную стадию сезона. Ярославцы казались явными фаворитами финала Кубка Гагарина, а перед этим ещё и взяли первую встречу финала МХЛ. Приметы в хоккее работают не всегда, но во всех предшествующих финалах Кубка Харламова побеждала команда, за которой оставался первый матч: это уже походило на полную корреляцию.

Однако и у основы всё не задалось, и молодёжка стала спотыкаться. «Локо» вёл во второй игре на домашнем льду и умудрился проиграть матч на последней минуте, хотя бо́льшую часть встречи сдерживал невероятно глубокую для МХЛ атаку «сорок шестых». В третьем матче в Петербурге хозяев поддерживал почти полный Ледовый — не рекордная аудитория, конечно, но почти девять тысяч зрителей стали шикарным результатом для молодёжной лиги. Это помогло одержать минимальную победу — и вновь «Локо» вёл почти весь матч, а СКА сделал результат за полторы минуты.

Изменения в составах были небольшими, СКА воспользовался своей ротацией для перемен в третьем звене, а «Локо» чуть подёргал нижние тройки в целом. Относительно спокойное начало первого периода запомнилось травмой, которую получил Иван Демидов: главный русский форвард грядущего драфта попал в «коробочку», которую устроили защитники ярославцев, неудачно приземлился на колено и с трудом дошёл до скамейки. Позже Демидов пытался вернуться на лёд, но не смог: в этой игре он провёл лишь три минуты.

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Демидов на уровне МХЛ — тотально доминирующий игрок и однозначный лидер всей системы. Казалось бы, его потеря скажется на атакующем потенциале СКА, однако у питерского клуба невероятная глубина (в принципе, как и во всех клубах системы), и отсутствие Демидова было компенсировано. Счёт открыл Григорий Осипов: защитник Иван Выдренков немного повозился с шайбой, выжидая момента — игроки гостей допустили позиционную ошибку, Осипов остался в одиночестве, получил моментальный перевод и забил.

Через минуту забил Даниил Лазутин. Вы могли подзабыть этого форварда, а ведь летом 2020-го он был одним из трёх топовых юниоров динамовской школы, которые отправились в Петербург в обмен на Дмитрия Кагарлицкого. И если Павел Минтюков уже заиграл в основе «Анахайма», а Никита Чибриков после мыканья по КХЛ провёл очень сильный сезон в АХЛ, то Лазуткин чуть потерялся в глубинах питерской ротации, не поднимаясь на взрослый уровень. Сейчас Даниил заявляет о себе — он отметился хет-триком во втором матче финала. Сегодня Лазутин замкнул пас на пустые ворота после того, как Владислав Романов продавил защитника и оформил фланговый проход.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241255&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У «Локо» перестала работать невероятная спецбригада большинства, которая могла склонить в свою сторону оба ярославских матча. Кроме того, Павел Мойсевич, которого после провала в первой встрече профилактически посадили в запас во второй игре, после этого вернулся тем человеком, который бил рекорды по «сухим» сериям в КХЛ. Белорусский кипер и в третьем матче отразил 28 бросков из 29, а сегодня остался непробиваемым.

Ну, а у СКА в начале второго периода снова сработала та же связка Лазутин — Романов: защита Ярославля позиционно провалилась в своей зоне, и на этот раз уже Даниил навёл шороха в чужой зоне и ассистировал Романову. И нельзя сказать, что у «Локо» не было хороших моментов, чтобы забивать, но их как будто подводила та же болезнь, что и у основы — по чистому мастерству это не лучшая ярославская команда, которая выходила в такие финалы. Игроки гостей пару раз попадали в каркас, а чаще всего им мешал Мойсевич.

А вот СКА своё большинство всё-таки реализовал — дубль на счету Осипова, которому помог Семён Синяткин, идеально закрывший Сергея Мурашова. Несмотря на разгромное поражение, как-то обвинять ярославского кипера в этом сложно, слишком уж откровенно проваливалась защита гостей моментами. В третьем периоде «Локо» больше попадал в створ, но обычно эти попытки шли с дальней дистанции — ну, а в самой концовке Никита Недопёкин реализовал ещё одно большинство, и СКА сохранил для Мойсевича «сухой» матч.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед Ярославлем теперь маячит неприятная перспектива — проиграть оба финала на своём льду, так как финал МХЛ переезжает в Ярославль. Впрочем, в МХЛ команда Олега Таубера фаворитом и не была: уж слишком силён на бумаге и глубок этот состав «сорок шестых», которых даже смена тренера по ходу плей-офф не сбила с пути. Сейчас не помешала даже травма лидера: выйдет ли теперь Демидов в пятом матче или рисковать не будут?