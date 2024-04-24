В ВХЛ уже есть чемпион! «Нефтяник» пережил драму в концовке, но довёл свою сказку до конца

Нефтяник (Альметьевск) выиграл чемпионат ВХЛ — 2024 и стал обладателем Кубка Петрова, итог сезона в ВХЛ | Источник: ВХЛ

Финалы трёх главных лиг российского хоккея в этом году не радуют интригой. «Металлург» в шаге от завоевания Кубка Гагарина, в МХЛ «СКА-1946» осталось одержать одну победу, чтобы забрать Кубок Харламова, а в сезоне ВХЛ уже наступила развязка. Альметьевский «Нефтяник» со счётом 4−0 закрыл финальную серию с тульским АКМ.

«Нефтяник» — один из клубов ВХЛ, аффилированный с «Ак Барсом». Это не чистый фарм-клуб казанцев, как «Барс», у альметьевцев свои прописка, стадион, фан-база, история, но эта команда из системы главного хоккейного клуба Татарстана. В нынешнем плей-офф за «Нефтяник» играли, например, Артур Ахтямов, Никита Евсеев, Семён Терехов, Дмитрий Кателевский, Максим Быков, Артур Бровкин — все эти хоккеисты провели разное количество матчей в сезоне за «Ак Барс».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-150501268&hd=2&id=456252466&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В розыгрыше Кубка Петрова — так называется главный трофей ВХЛ — «Нефтяник» стартовал лишь с девятым посевом и в результате ни в одной серии не имел преимущества домашнего льда, но это не помешало альметьевцам проделать красивый путь к победе. В первом раунде подопечные Артёма Анисимова (доморощенный татарстанский специалист, возглавивший «Нефтяник» лишь по ходу этого сезона) всухую разобрались с петербургским «Динамо» Владимира Крикунова, следом прошли «Зауралье» (4−2), а в полуфинале устроили мощную зарубу с топовым по меркам ВХЛ клубом «Рубин». Альметьевцы забрали седьмую игру серии в Тюмени, вышли в финал, где не оставили шансов фавориту из Тулы, который на пути к главной серии сезона за три раунда проиграл лишь два матча.

При этом во всех матчах финала борьба шла до последнего, просто «Нефтяник» всякий раз оказывался на шаг впереди туляков. Чуть удачливее, чуть лучше. Казалось, что в четвёртой игре хоккеисты АКМ сломают такой ход вещей: после двух периодов они проигрывали со счётом 0:2, а трибуны альметьевского дворца уже праздновали победу, но гости отыграли одну шайбу в начале третьего отрезка, а затем и вовсе сотворили невероятное, сделав 2:2 за 0,4 (!) секунды до финальной сирены в последней атаке основного времени.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241255&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Можно представить разочарование хоккеистов и болельщиков «Нефтяника», но истинной драмы не случилось, этот гол АКМ не сломал хозяев. Спустя 10 минут овертайма альметьевцы забрали своё — автором «золотой» шайбы сезона ВХЛ стал Бровкин, оформивший в этом матче дубль.

Так «Нефтяник» стал чемпионом на глазах своих болельщиков. Альметьевский клуб, никогда в своей истории не игравший в элитном дивизионе отечественного хоккея, во второй раз взял главный трофей ВХЛ, повторив успех сезона-2015/2016.