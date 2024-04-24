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12:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА изменится до неузнаваемости? Клуб решил вернуть из-за океана российскую звезду

Президент ЦСКА назвал хоккеистов, которые покинут клуб в межсезонье.

ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Выводы после пресс-конференции президента красно-синих Игоря Есмантовича

В следующем сезоне ЦСКА будет совсем новый, необычный и, вероятно, покинет список явных претендентов на Кубок Гагарина. А может быть, и не покинет, кажется, что руководство пока не до конца понимает, к чему идет армейская команда, да и мы толком не можем разглядеть полную картину.

Во вторник официально объявлено, что ЦСКА не видит в своем составе Михаила Григоренко, Сергея Плотникова, Даррена Дица, Андрея Светлакова и Антона Слепышева. Добавим к этому, что Иван Федотов подписал контракт с «Филадельфией», а Адам Рейдеборн отказывается возвращаться из Швейцарии. Не забывайте и о том, что в клуб пришел новый тренер Илья Воробьев.

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Президент Игорь Есмантович избегал слова «перестройка» и заверил, что его команда останется претендентом на победу. Но верится в это с трудом. Хотя бы потому, что мы не знаем, кто заменит лидеров команды, которые пусть и неудачно сыграли в прошлом сезоне, но все равно являются сильными хоккеистами.

Сказано лишь то, что «болельщики и журналисты будут приятно удивлены нашими подписаниями». Причем речь идет об игроках, которые сейчас выступают в Северной Америке. И это не парни из АХЛ, как писали недавно. Речь о других кандидатах.

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В НХЛ свободными агентами становятся Никита Зайцев, Дмитрий Куликов, Владимир Тарасенко, Яков Тренин и Илья Самсонов. По-настоящему поразили бы возвращения Тарасенко и Самсонова, но есть большие сомнения, что речь идет о них. Никиты Зайцева в ЦСКА не будет, тогда возникает вопрос, а кого реально имел в виду президент ЦСКА. Не Никиту Кучерова и Артемия Панарина же! Это исключено.

При этом дальше было сказано, что ЦСКА делает ставку на местных воспитанников. А что касается легионеров, то тут ситуация немного запутанная. ИИХФ запрещает ЦСКА совершать международные трансферы, но клуб, как заверяют меня источники, найдет выход из положения и без иностранцев не останется.

Источник: РИА "Новости"

Третья интересная тема, поднятая на встрече с журналистами, — новый главный тренер Илья Воробьев. Контракт с ним заключили на три года, но в договоре оставили пункт, согласно которому ЦСКА может досрочно расторгнуть соглашение, если не будет выигран кубок. Именно из-за него в свое время сместили с поста главного тренера Игоря Никитина за неделю до начала тренировочных сборов, не простив одного лишь участия в финале.

Получается, что на словах и на срок контракта у Воробьева есть возможность построить команду на будущее, но он должен понимать, что следующей весной есть шанс оказаться без работы. Спокойствия это не добавляет. Непонятно также, а тот ли Илья Воробьев специалист, который очень уж хорошо развивает молодежь. Мы вспоминаем период работы в «Металлурге» и понимаем, что тренер больше верит в опытных ребят, иногда совершенно напрасно. Однако Игорь Есмантович попросил не анализировать прошлую работу тренера, сообщив, что в Магнитогорске, вероятно, были свои нюансы.

Словно в ЦСКА их не будет.

Ясно одно — армейский клуб поменяется. В лучшую ли сторону или в худшую — пока непонятно, да и не в этом дело. Это будет другой клуб. Но и болельщикам волноваться не стоит. Никаких затяжных перестроек в таких богатых командах не бывает, если что-то пойдет совсем не так, то руководство быстро все переиграет и постарается снова сделать ЦСКА сильным и мощным. За ценой не постоят.

Но сейчас решили измениться.

Автор: Алексей Шевченко

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