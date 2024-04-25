Набоков признан самым ценным игроком Кубка Гагарина-2024
Вратарь «Металлурга» Илья Набоков признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ-2024.
Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
Вратарь «Металлурга» Илья Набоков признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ-2024.
«Магнитка» победила «Локомотив» (4−0) в финальной серии Кубка Гагарина.
Для 21-летнего голкипера это был первый сезон в КХЛ.
Как информирует пресс-служба лиги, Набоков стал самым молодым MVP плей-офф в истории КХЛ, на момент победы в Кубке его возраст — 21 год и 32 дня.
Предыдущий рекорд принадлежал Илье Сорокину (сезон 2018/2019, 23 года и 128 дней).