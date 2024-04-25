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01:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Набоков признан самым ценным игроком Кубка Гагарина-2024

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ-2024.

Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
Набоков признан самым ценным игроком Кубка Гагарина-2024 | Источник: Спорт-Экспресс

«Магнитка» победила «Локомотив» (4−0) в финальной серии Кубка Гагарина.

Для 21-летнего голкипера это был первый сезон в КХЛ.

Как информирует пресс-служба лиги, Набоков стал самым молодым MVP плей-офф в истории КХЛ, на момент победы в Кубке его возраст — 21 год и 32 дня.

Предыдущий рекорд принадлежал Илье Сорокину (сезон 2018/2019, 23 года и 128 дней).

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