Вячеслав Фетисов высказался о победе «Металлурга» в Кубке Гагарина

«Случайностей не бывает. Люди готовились к финалу. Хочу поздравить Магнитогорск с победой. Они молодцы! Опровергли все домыслы и рассуждения. Доказали, что имея большое напряжение в турнире — сумели обыграть в финале очень сильную команду. Можно порадоваться, что у нас в КХЛ такая конкуренция, непредсказуемость и достойный чемпион», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.