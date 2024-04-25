«Выиграли — теперь бухаем!» Репортаж из чемпионской раздевалки «Магнитки»

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Самая приятная часть хоккейного сезона — его финал. Церемония награждения и, конечно же, чемпионская раздевалка. Еще до старта финальной серии Кубка Гагарина многие ожидали, что праздник прогремит на улицах Ярославля, где местный «Локомотив» считался безоговорочным фаворитом плей-офф КХЛ. И он состоялся — только для болельщиков «Металлурга», пробивших чемпионский выезд из Магнитогорска.

«Магнитка» Андрея Разина мощно прошлась по «железнодорожникам» и выиграла серию, не отдав Игорю Никитину ни одного матча. 4−0 — «Металлург» стал третьим клубом КХЛ, завоевавшим Кубок Гагарина три раза.

И если сама по себе финальная серия получилась максимально аномальной и нелогичной, то все, что произошло после финальной сирены — бессмертная классика. Краги и шлемы на лед, мужские объятия и бесконечная радость.

На вручение Кубка Гагарина от «Металлурга» пришли сразу двое: капитан команды Егор Яковлев, пропустивший всю финальную серию из-за травмы и наблюдавший за процессом с тренерской скамьи, а также Максим Карпов, взявший на себя обязанности лидера «Магнитки». Но примечательным в поднятии главного трофея КХЛ стало то, что первым кубок к фанатской трибуне подвез не капитан, а Илья Набоков. 21-летний голкипер провел сумасшедший плей-офф и по праву был признан самым ценным игроком турнира.

Заполнив чемпионскую раздевалку, игроки «Металлурга» ждали своего главнокомандующего — Андрея Разина, который впервые в качестве главного тренера клуба КХЛ стал чемпионом. От волнения наставник «сталеваров» даже забыл речь, которую хотел произнести на случай триумфа:

Речь давно готовил. Думал, что скажу. Но сейчас, конечно, уже не помню, что хотел сказать. Во-первых, спасибо всему клубу, персоналу, руководству, тренерам, без которых я бы ничего не добился. Ребята, вы красавцы, вы сделали большое дело. Было тяжело, но было весело и интересно. Мы сделали — теперь можно отмечать. Андрей Разин

Забавно, что на словах «было тяжело, но весело» рассмеялась вся команда, как бы намекая на непростые методы тренировочного процесса Разина. Но до минимум до середины лета про легендарные баллоны можно забытью.

А отмечать — это главное. Именно об этом неоднократно заявил Егор Яковлев, с большим желанием приближая момент распития шампанского из Кубка Гагарина. Диалог капитана команды с Андреем Разиным уже разошелся на мемы и, наверное, станет самым цитируемым на ближайшие недели.

— Все сделали огромнейшее дело для клуба и всего города. Вы большие красавцы. А теперь перейдем к основному.

— Выиграли — теперь бухаем!

Впрочем, одним шампанским дело не обошлось, и в ход пошли чемпионские сигары. Знающие люди сразу же прониклись этим духом и, естественно, вспомнили Геннадия Величкина, бывшего генерального директора «Металлурга», с которым магнитогорцы завоевали два предыдущих Кубка Гагарина.

Не постеснялись прикурить сигару не только молодые звезды «Магнитки», но и Сергей Мозякин. Главный рекордсмен всей КХЛ вместе с Ярославом Хабаровым стал чемпионом лиги и как игрок, и как тренер.

Поистине исторический сезон. Сезон, который завершился слишком быстро и оставил после себя ощущение недосказанности.