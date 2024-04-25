«Металлург» стал самой молодой командой в истории КХЛ, выигравшей Кубок Гагарина

Средний возраст «Металлурга» во время плей-офф составил 26 лет и 34 дня. Прежнее лучшее достижение было установлено ЦСКА в 2019 году, когда команда Игоря Никитина добилась победы со счетом 4−0 в серии — 26 лет и 236 дней.