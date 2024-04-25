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19:33 (мск), источник: Sport24

«Металлург» стал самой молодой командой в истории КХЛ, выигравшей Кубок Гагарина

«Металлург» 24 апреля победил «Локомотив» со счетом 2:1 и стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв серию 4−0.

Металлург Мг
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
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фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Как сообщает пресс-служба КХЛ, магнитогорская команда стала самой молодой в истории лиги, взявшей главный трофей.

Средний возраст «Металлурга» во время плей-офф составил 26 лет и 34 дня. Прежнее лучшее достижение было установлено ЦСКА в 2019 году, когда команда Игоря Никитина добилась победы со счетом 4−0 в серии — 26 лет и 236 дней.

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