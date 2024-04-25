«Металлург» стал самой молодой командой в истории КХЛ, выигравшей Кубок Гагарина
«Металлург» 24 апреля победил «Локомотив» со счетом 2:1 и стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв серию 4−0.
Металлург Мг
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«Металлург» 24 апреля победил «Локомотив» со счетом 2:1 и стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв серию 4−0.
Как сообщает пресс-служба КХЛ, магнитогорская команда стала самой молодой в истории лиги, взявшей главный трофей.
Средний возраст «Металлурга» во время плей-офф составил 26 лет и 34 дня. Прежнее лучшее достижение было установлено ЦСКА в 2019 году, когда команда Игоря Никитина добилась победы со счетом 4−0 в серии — 26 лет и 236 дней.