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20:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» принял решение после информации о новом тренере

Хоккейный клуб «Барыс» официально объявил о продлении контракта с Даниилом Апальковым. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2025 года, передают Vesti.kz.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Источник: ХК "Барыс"

Апальков является одним из самых опытных игроков в составе столичной команды. Центральный нападающий провел в КХЛ более 550 матчей. Даниил перешел в «Барыс» осенью 2023 года и успел сыграть в майке астанчан 35 встреч. В его активе 6 голов, 8 передач и 22 перехвата шайбы при среднем игровом времени в 19 минут.

«Апальков оправдал доверие и доказал, что он еще готов выступать на уровне КХЛ. Центральный нападающий с его характером, навыками и опытом безусловно пригодится “Барысу”. Даниил очень продуктивен в неравных составах и готов взять на себя большой объем черновой работы. Насколько я знаю, его также все устраивает в Астане и в нашем клубе, так что переговоры были недолгими», — рассказал генеральный менеджер клуба Олег Болякин.

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