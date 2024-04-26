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17:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В КХЛ оценили эксперимент с перекрестным плей-офф

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский назвал успешным эксперимент с перекрестным плей-офф и сообщил, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) тоже хотят внедрить такую систему.

КХЛ: таблица и календарь
В КХЛ оценили эксперимент с перекрестным плей-офф | Источник: Спорт РИА Новости

Плей-офф КХЛ сезона-2023/24 впервые прошел в перекрестном формате. В Кубке Гагарина с ¼ финала команды из Западной конференции играли против представителей Восточной. Ранее сетка плей-офф состояла из противостояний внутри конференций вплоть до финала Кубка Гагарина.

«Перекрестный плей-офф дал свои плоды, добавил нам несколько ярких противостояний. Эксперимент удался. Я даже слышал, что в НХЛ задумались над тем, чтобы сделать то же самое. Наш опыт действительно говорит о том, что это интересный формат, который способен добавить интриги», — сказал Каменский, слова которого приводятся на официальном сайте КХЛ.

Обладателем Кубка Гагарина в среду в третий раз в истории стал магнитогорский «Металлург», который в финальной серии со счетом 4−0 обыграл ярославский «Локомотив».

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