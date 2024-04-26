В КХЛ оценили эксперимент с перекрестным плей-офф

Плей-офф КХЛ сезона-2023/24 впервые прошел в перекрестном формате. В Кубке Гагарина с ¼ финала команды из Западной конференции играли против представителей Восточной. Ранее сетка плей-офф состояла из противостояний внутри конференций вплоть до финала Кубка Гагарина.

«Перекрестный плей-офф дал свои плоды, добавил нам несколько ярких противостояний. Эксперимент удался. Я даже слышал, что в НХЛ задумались над тем, чтобы сделать то же самое. Наш опыт действительно говорит о том, что это интересный формат, который способен добавить интриги», — сказал Каменский, слова которого приводятся на официальном сайте КХЛ.