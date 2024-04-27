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10:15 (мск), источник: ТАСС

Хоккейный клуб «Ак Барс» заключил новый контракт с призером Олимпиады Биляловым

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 27 апреля. Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» подписал новый контракт с вратарем команды Тимуром Биляловым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

Билялову 29 лет, он является воспитанником «Ак Барса». За основную команду казанцев вратарь дебютировал в КХЛ в 2017 году, вместе с «Ак Барсом» он стал финалистом Кубка Гагарина в сезоне-2022/23, тогда команда в решающей серии уступила московскому ЦСКА (3−4). Также в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Билялов выступал за рижское «Динамо». В 2020 году он был признан лучшим вратарем КХЛ по итогам сезона.

В составе сборной России Билялов стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года, а также победителем Универсиады 2017 года.

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