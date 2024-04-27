Хоккейный клуб «Ак Барс» заключил новый контракт с призером Олимпиады Биляловым

Билялову 29 лет, он является воспитанником «Ак Барса». За основную команду казанцев вратарь дебютировал в КХЛ в 2017 году, вместе с «Ак Барсом» он стал финалистом Кубка Гагарина в сезоне-2022/23, тогда команда в решающей серии уступила московскому ЦСКА (3−4). Также в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Билялов выступал за рижское «Динамо». В 2020 году он был признан лучшим вратарем КХЛ по итогам сезона.