Евгений Артюхин оценил победу «Металлурга» в Кубке Гагарина

«Заслуженная победа. Ребята здорово играли. Показали хороший хоккей. В тактическом плане здорово действовали и в атаке много моментов создавали. В нападении был виден креатив. В целом мне понравилось, как команда играла в этой серии», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.