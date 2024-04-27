Евгений Артюхин оценил победу «Металлурга» в Кубке Гагарина

«Заслуженная победа. Ребята здорово играли. Показали хороший хоккей. В тактическом плане здорово действовали и в атаке много моментов создавали. В нападении был виден креатив. В целом мне понравилось, как команда играла в этой серии», — сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.
Напомним, 24 апреля магнитогорцы обыграли на выезде ярославский «Локомотив» (2:1) в четвёртом матче серии и в третий раз в своей истории стали обладателями Кубка Гагарина. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша хабаровский «Амур», московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист».