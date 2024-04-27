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16:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА поблагодарил Сергея Федорова за работу главным тренером

ЦСКА поблагодарил бывшего главного тренера команды Сергея Федорова за работу в клубе.

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ЦСКА поблагодарил Сергея Федорова за работу главным тренером | Источник: Спорт-Экспресс

«Под руководством Сергея Викторовича ЦСКА одержал множество красивых побед, демонстрировал настоящий чемпионский характер в решающих матчах, заслужил прозвище “Короли седьмой игры” и подарил ярчайшие эмоции красно-синей армии болельщиков.

Благодарим Сергея Викторовича за отличную работу и огромный вклад в продолжение победных традиций армейского клуба!» — говорится в заявлении пресс-службы ЦСКА.

ЦСКА 27 марта объявил, что не будет продлевать контракт с Федоровым. Он возглавлял ЦСКА с 2021 года. Армейцы под руководством 54-летнего специалиста дважды становились обладателями Кубка Гагарина — в 2022 и 2023 году.

В сезоне-2023/24 ЦСКА проиграл «Локомотиву» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 1−4 в серии.

Новым главным тренером ЦСКА стал Илья Воробьев, который ранее тренировал «Металлург», СКА и сборную России.

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