Нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков продолжит карьеру в другом клубе | Источник: Чемпионат.com

«Важность этого игрока в последние два сезона трудно переоценить. Мало кому удается отыграть все матчи без исключения за период действия своего контракта. 152 встречи без замен — серьезный и значимый показатель. Куда более значимой являлась роль Олимпийского чемпиона в составе “Динамо”, когда ряд ведущих игроков покинули стан бело-голубых. Опыт Ильи Андреевича помог целой россыпи игроков заявить о себе на высоком уровне, а обновленному коллективу доказать всем, что “Динамо” рано списали со счетов.

Каблуков забрасывал немного шайб, но каждая из них была ценна по-особенному. Наверняка, в день 1000-го матча нападающего в рамках выездного матча в Сочи, каждый из нас хотел выбежать на лед вместе с командой, чтобы разделить радость гола Ильи вместе с ним. Это был особенный момент.

Мы благодарим Илью Каблукова за открытость, страсть и стремление к победам. Это было отличное время!