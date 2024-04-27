В Минске простились с Константином Кольцовым | Источник: СВЕТЛАНА САДЫКОВА, PHOTO.KHL.RU

«Проститься с хоккеистом приехали генеральный директор ХК “Динамо-Минск” Артём Каркоцкий и “зубры”, которые находятся в расположении сборной. Прах будет захоронен в деревне Чуденичи в Логойском районе. Воспитанника минской “Юности” не стало 18 марта 2024 года. Кольцову было 42 года» — написала пресс-служба в телеграм-канале клуба.

Ранее тело Кольцова было кремировано в США, где он трагически погиб.