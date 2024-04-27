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17:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Ещё одна причина, из-за которой чемпионство «Металлурга» уникально

«Магнитку»-2024 не связывает с командой восьмилетней давности почти ничего, и для КХЛ это большая редкость.

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Почему чемпионство «Металлурга» стало уникальным для КХЛ, аналитика, разбор | Источник: РИА "Новости"

Как шутили в телеграм-каналах после победы «Металлурга»: «И это они ещё только в перестройке!».

Действительно, от «Магнитки» перед этим сезоном никто ничего не требовал, и то ещё были оптимисты. Пессимисты считали, что Андрей Разин не потянет в большом клубе; не справится с ситуацией, где он не один царь и менеджер, а над ним есть ещё руководители; не управится со звёздами и многое другое. По селекции «Магнитки» тоже были вопросы: команда села в лужу с парой оффершитов, а контракт Никиты Михайлиса с первых дней называли большой переплатой.

Несмотря на перестройку, «Металлург» начинал сезон с немаленькой платёжкой — больше 800 млн рублей (здесь и далее все данные по зарплатам — «Спорт-экспресса»). К плей-офф она резко усохла: клуб отпустил абсолютно не вписавшегося в состав, но дорогостоящего Жан-Себастьяна Ди (80 млн), обменял в «Трактор» Григория Дронова (51 млн) на получающего куда меньшие деньги Никиту Посдскребалина, расторг контракт с Артёмом Загидулиным (45 млн).

В результате всех этих пертурбаций и обмена пары игроков «Северстали» платёжка «Магнитки» в плей-офф составила всего лишь 677 млн рублей. Даже с учётом хитростей типа контракта Даниила Вовченко, который после расторжения контракта в Череповце играл на новом месте за минимальные 2 млн, это очень немного для топ-клуба. Пройденный в первом раунде «Амур», например, тратил на зарплаты лишь на 30 млн больше — пусть мы и учитываем, что немаленькая часть этих зарплат ушла на «дальневосточный коэффициент» и травмированных хоккеистов.

Для «Металлурга» такое сочетание «цена/качество» не совсем привычно. Понятно, что надбавка за игру в Магнитогорске превышает не только контракты в Москве, но и в условном Нижнем Новгороде или Екатеринбурге, поэтому менеджерам традиционно приходилось переплачивать. В принципе, по контрактам свободных агентов «Магнитки» последних лет это видно — игравший на чисто ролевом уровне в АХЛ Джонсон получил 50 млн, а не имевший большого опыта игры в КХЛ Загидулин — 45 млн.

Для сравнения: чемпионский «Металлург»-2014 был лишь одним из четырёх миллиардеров той КХЛ, занимая в лиге третье место по зарплатному бюджету. Тогда ещё сама лига приводила данные по совокупным платёжкам команд, и «Магнитка» тратила 1,03 млрд рублей. В то межсезонье клуб смог создать великую тройку (а точнее, даже пятёрку) Коваржа и потратил на звёздных новичков немалые деньги. Однако за пределами лидеров состав «Металлурга» глубиной всё-таки похвастаться не мог: если три форварда первого звена забросили 22 шайбы, то все остальные нападающие команды — 18. У других «миллиардеров» средний уровень состава всё-таки был выше.

В принципе, во времена позднего Геннадия Величкина мы видели, что деньги в «Металлурге» вообще не жалеют.

Летом 2017-го Николай Кулёмин получил в Магнитогорске 500 млн на три года, хотя форвард возвращался в КХЛ уже игроком четвёртого звена НХЛ — на тот момент это был один из самых больших контрактов в лиге. В 2019-м «Металлург» родил одну из самых печальных закупок в истории лиги, перебив деньгами многих лидеров других клубов, но получив только быструю отставку и тренера Яндача, и Величкина. К этому же периоду относятся и несуразные контракты ограниченно свободных агентов, которые после получения шальных денег быстро пропадали с радаров (Верещагин, Язьков).

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В общем, «Металлург» никогда не страдал от недостатка денег и всегда был готов перебить в плане контрактов своих конкурентов. Другое дело, что в «допхëнчханскую» эпоху базовых клубов ни у одной восточной команды уже не было административного ресурса, и эти деньги тогда мало что значили: тягаться с двумя грандами было сложно, и средства уходили не туда.

Если посмотреть на состав «Металлурга» в первом матче сезона, то нельзя сказать, что это изначально выглядело перестройкой. Там было достаточно ребят, которые частично определяли второй период «правления» Воробьёва — и Коростелёв, и Кошелев, и Дронов, со всеми из них пришлось расстаться по ходу сезона. Конечно, ожидалось, что получит свой шанс явно пересидевший в запасе Данила Юров — но вот то, что такой же рывок вместе с ним сделает Роман Канцеров или немало сыгравший в регулярке защитник Даниил Гололобов, никто и представить не мог.

И тем ценнее этот кубок, который в КХЛ даже с огромными финансовыми ресурсами завоевать очень сложно. У кого-то чемпионства неразрывно связаны с именами тренеров — «Ак Барс» все три чашки брал при Билялетдинове, чемпионский дубль «Динамо» и демоверсия ХК МВД в финале-2010 связаны со Знарком. У кого-то чемпионские дубли зависят от одного костяка: ЦСКА оформил три титула благодаря паре больших трансферных закупок, а теперь прощается со своими легендами. СКА после 2017-го без Ковальчука, Шипачёва и Дадонова даже в финал не может зайти, и постоянное обновление команды этому не способствует.

«Металлург»-2024 с «Металлургом»-2014 и 2016, пожалуй, напрямую связывают только фигура Виктора Рашникова и персонал клуба: все хоккеисты за это время сменились, а Сергей Мозякин уже успел подняться на тренерскую скамейку. Более того, «Магнитка» выиграла этот титул в кардинально других условиях, где деньги порой вообще не решают, успешно перестроившись на новые рельсы раньше многих других богатых клубов. Наконец-то сработала местная школа: например, чемпионские «Стальные Лисы» — 2010 дали чемпионской «Магнитке» в основном лидеров-защитников, а в плане атаки только форвардов нижних звеньев, на уровень Юрова и Гребёнкина в таком возрасте там мало кто выходил.

Теперь интереснее другое — есть ли потенциал у этого состава стать династией? В идеальном мире молодёжь «Магнитки» росла бы вместе с клубом, но Гребёнкин уже собрался в «Торонто», а Юров почти наверняка уедет в «Миннесоту» через год, причём их примеру могут последовать и другие. «Магнитка» уже ведёт работу по приглашению опытных легионеров, пользуясь расширением лимита — и интересно посмотреть, какой станет эта команда, если сможет использовать все 900 млн.

Родион Власов

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