Скандальный трансфер в КХЛ, в который невозможно поверить. Многолетний символ «Динамо» ушел за деньгами в «Спартак»

В КХЛ официально стартовало межсезонье для всех команд. В субботу, 27 апреля, в последний рабочий день перед майскими праздниками многие клубы на своих официальных ресурсах прощались с игроками и тренерами, с которыми не будут продлевать контракты. Московское «Динамо» поблагодарило за работу Егора Мартынова и Илью Каблукова, которые уже точно не останутся в команде. Однако в следующем сезоне бело-голубые не смогут рассчитывать на еще одного игрока — одного из самых важных в команде.

Новость о том, что воспитанник «Динамо» и многолетний его лидер Андрей Миронов перейдет в «Спартак», появилась несколько недель назад. И, естественно, это была настоящая бомба. Переходы между принципиальными соперниками в хоккее воспринимаются не так остро, как в футболе, но это не тот случай. Миронов — не просто игрок, который всю карьеру в России провел в бело-голубом клубе (на один сезону уезжал в «Колорадо»), он тот, с кем, в первую очередь, ассоциируется все лучшее современного «Динамо».

Он был последним обладателем Кубка Гагарина-2013 в нынешнем составе. Тогда Андрею было всего 19 лет. Через несколько месяцев ему исполнится 30 лет. И все лучшие годы своей карьеры он отдал родному клубу. Миронов — автор многочисленных рекордов «Динамо». Последний — новый клубный рекорд по количеству игр в чемпионатах страны (643 матча). И вот после 11 лет в клубе, где он был не просто лидером обороны, но и медийным лицом, переход в состав принципиального соперника. Как это стало возможно?

2 апреля после того, как его команда во втором раунде проиграла «Трактору» 0−4, защитник говорил журналистам, что готов продлить контракт с «Динамо» и отказаться от более выгодных предложений от других клубов. Тем более была уже определенность с главным тренером — было объявлено, что Алексей Кудашов продолжит работу. Однако в итоге стороны не договорились. Причина — деньги.

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин говорил, что Миронову несколько раз делали предложение, и игрок взял паузу. «Окончательного отказа с его стороны пока не было», — говорил менеджер 16 апреля. По данным СМИ, в «Спартаке» Миронову предложили зарплату в 40 млн рублей. В «Динамо» сумма контракта была сопоставимой, однако в красно-белые предложили существенно больше по бонусной части (25 млн). У 29-летнего игрока также были солидные предложения из «Ак Барса» и «Автомобилиста», однако он не захотел уезжать из родной Москвы.

Разницу в сумме бонусов никто не знает, но нужно понимать, что для их получения нужно выполнить определенные условия. Значит ли это, что Андрей так уверен в своих силах? Вероятно. Но, соглашаясь на переход в «Спартак», он должен быть готов к волне хейта. Теперь для динамовских болельщиков он предатель, который погнался за деньгами и бросил родной клуб.

Однако в этой истории есть вопросы и к «Динамо». Почему же не удалось найти компромисс со своим игроком? Почему было не пойти ему на уступки, если разница в предложениях (по базовому контракту) не так велика? Есть версия, что Миронова посчитали главным виновником поражения в плей-офф. Он сыграл 10 игр в розыгрыше Кубка Гагарина-2024 и не отметился результативными действиями при полезности «-2» и среднем игровом времени 20:34. Андрей действительно провалился, как и вся команда, которая не смогла выиграть ни одного матча во втором раунде. Обвинять во всем капитана — неправильно. И гораздо больше вопросов есть к атаке и вратарю.

Нужно понимать, что Миронов для «Динамо» был не просто ведущим защитником, он был главным человеком в раздевалке: объединял коллектив, говорил самые важные слова, помогал молодежи, выходил к журналистам, когда все остальные отказывались. Замены ему просто нет и не видно. Он был настоящим капитаном и человеком с почти идеальной репутацией.

Возможно, Миронов действительно много попросил у «Динамо». И, возможно, новый контракт мог стать переплатой. Только все выглядит так, что бело-голубые больше проиграют от ухода защитника, чем выиграют и сэкономят.