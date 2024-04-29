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10:01 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Чудинов покинет «Адмирал»

34-летний защитник подписал соглашение с владивостокской командой в мае прошлого года.

АдмиралКХЛ: таблица и календарь
Источник: КХЛ

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпион мира 2014 года и обладатель Кубка Гагарина в составе петербургского СКА и омского «Авангарда» защитник Максим Чудинов покинет владивостокский «Адмирал», но пока не планирует завершать игровую карьеру. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Александр Черных.

В мае прошлого года 34-летний Чудинов подписал контракт с владивостокским клубом.

«Максим Чудинов не останется [в “Адмирале”]. Играть он планирует, желание у него огромное», — сказал Черных.

В 40 матчах регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24 Чудинов по системе «гол + пас» набрал 10 очков (2 + 8).

Чудинов был выбран «Бостоном» под общим 195-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2010 года. В КХЛ игрок также выступал за череповецкую «Северсталь», «Авангард» и СКА, вместе с которым дважды выиграл Кубок Гагарина (2015, 2017). В 2021 году Чудинов стал обладателем трофея в составе «Авангарда».

В сезоне-2022/23 защитник выступал за казанский «Ак Барс» и московский «Спартак». В составе красно-белых он провел 33 матча, в которых отметился 3 заброшенными шайбами и 2 результативными передачами. За «Ак Барс» игрок сделал 1 голевой пас в 7 играх. В составе сборной России Чудинов выиграл золото (2014), серебро (2015) и бронзу (2016) чемпионатов мира.

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