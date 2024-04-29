«Ак Барс» покинет не только Радулов, но и Шипачев. От легенды КХЛ отказывается уже второй клуб — это абсурд

Лучший бомбардир в истории регулярных чемпионатов КХЛ, лучший ассистент в истории КХЛ, второй бомбардир в истории КХЛ. Все это — про Вадима Шипачева. Почти наверняка он успеет обойти Сергея Мозякина по совокупной результативности в регулярных чемпионатах и плей-офф. А этой весной он провел 1000-й матч в чемпионатах России. Настоящая легенда.

В каком статусе должен быть игрок с таким послужным списком? Если не священной коровы, то как минимум в статусе игрока, к которому относятся с уважением и пиететом. Хоккеисты с таким послужным списком должен сам выбирать: вешать коньки на гвоздь, возвращаться в клуб из родного города или бороться за очередной кубок. Но в случае с Шипачевым что-то пошло не так.

Уже не первый месяц идут разговоры о том, что «Ак Барс» расстанется с Шипачевым, несмотря на действующий контракт еще на сезон. Причем помимо Вадима казанцы предпринимают попытки избавиться от Вячеслава Войнова. Оба два года назад перешли в клуб из Татарстана из «Динамо».

До поры до времени агент игрока Станислав Романов если не опровергал, то не подтверждал слухи об уходе Шипачева. Вот какой была хронология высказываний представителя игрока. Однако буквально накануне Романов все-таки признал, что № 87 скорее всего в Казани не останется.

5 марта. «По поводу его будущего будем разговаривать в конце сезона, если такой вопрос возникнет. Но у нас еще год контракта с “Ак Барсом” © Станислав Романов.

19 марта. “У Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова действующие контракты с “Ак Барсом”. Никаких переговоров об обмене в другие клубы или расторжении действующих соглашений мы не ведем” © Станислав Романов.

15 апреля. “Теоретически, по регламенту, “Ак Барс” может расторгнуть действующий контракт с любым игроком. Но на сегодняшний день никаких переговоров по расторжению договора между Вадимом Шипачевым и клубом у меня нет” © Станислав Романов.

28 апреля. “С большой долей вероятности Шипачев не останется в “Ак Барсе”. Это не связано с личным желанием Вадима” © Станислав Романов.

После таких слов Романова стоит ждать решительных действий от казанского клуба. Вряд ли сторона игрока согласится на невыгодные для себя условия, имея на руках действующий контракт. По всей видимости, “Ак Барс” будет искать варианты обмена Шипачева или поместит его в список отказов. И только в крайнем случае, если никто не возьмет легенду КХЛ, клуб расторгнет контракт с выплатой компенсации.

Но почему вообще речь идет о расставании с игроком, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром «Ак Барса» в регулярном чемпионате? Да и в серии с «Автомобилистом», которую казанцы провалили всей командой, Вадим не был худшим.

Возраст у Шипачева, конечно, уже преклонный. 37 лет — те года, когда иные хоккеисты уже заканчивают. Однако Вадим относится к категории игроков вроде Дацюка или Мозякина, которые не бегают за шайбой, о оказываются там, где она будет через мгновение. Шипачев — классический русский центр, а значит диспетчер. Даже потеряв в скорости, он может руководить игрой. Собственно, он никогда не был ни спринтером, ни марафонцем.

Может быть, дело в контракте? Он и правда не маленький. 75 миллионов, которые Шипачев получил в этом сезоне и должен получить в следующем, это зарплата уровня звезды КХЛ. Но он и соответствует этим деньгам. Например, Хохлачев или Кадейкин, зарабатывавшие аналогичные деньги в прошлом сезоне, и близко не давали такого результата.

В следующем сезоне столько же, сколько Шипачев, должен зарабатывать Евгений Свечников. Однако форвард, вернувшийся прошлым летом из Северной Америки, пока и близко не стал лидером казанского клуба. А самый высокооплачиваемый игрок команды Дмитрий Яшкин, с которым у Шипачева рабочая связка, обладает контрактом в 90 миллионов. Хотя большую часть минувшего сезона русский чех провел в лазарете.

Объективных причин во что бы то ни стало расставаться с Шипачевым нет. Возможно, есть подводные течения, о которых мы не знаем. Например, проблемы в коллективе. Отчасти так и было, когда главным тренером «Ак Барса» являлся Олег Знарок, но вернувшийся в ком.

анду Зинэтула Билялетдинов расставил всех по местам и погасил тлеющие конфликты.

То, что Казань на 99% покинет Александр Радулов, а теперь еще и Шипачев с Войновым оказались в списке «выход», выдает перестройку. Связана она во многом с именем нового главного тренера. Им со дня на день должен стать Анвар Гатиятулин. По всей видимости, это в его планы не входят ветераны. Но можно посмотреть на ситуацию под другим углом. Кажется, что менеджмент разочаровался в концепции Dream Team, которая должна была выиграть Кубок Гагарина за пару лет, но сделать это не смогла.

«Ак Барс» обновляется, зачищая почти всех ветеранов. При этом теряя потенциально ударную тройку Кагарлицкий — Шипачев — Яшкин. На ней, если бы не травма Яшкина, казанцы и в минувшем сезоне могли бы выезжать. Отказываясь одновременно от Радулова и Шипачева, Гатиятулин получает управляемую, но не особо опытную и не такую мастеровитую команду, каким был «Ак Барс» последние годы. Возможно, казанцы даже станут несколько рабоче-крестьянским коллективом.

Как бы то ни было, перипетии карьеры Шипачева не могут не удивлять. В свое время он получал приличный контракт от «Вегаса», но отыграл за него всего три матча и вернулся домой. Был ведущим центром сборной России, но почти всю Олимпиаду в Корее провел в запасе. Являлся капитаном «Динамо» и его безусловным лидером, но вместе с Войновым бело-голубые продали его казанцам за символичные 1 000 рублей. И вот теперь, с разницей всего в пару лет, от топового центра отказывается еще один клуб. И это в то время, когда в КХЛ готовы переплачивать средним игрокам, не стоящим и четверти Шипачева.